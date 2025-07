F1 Film überschreitet 500 Millionen US-Dollar

HQ

Der schnellste Motorsport der Welt setzt seine Erfolgsserie fort – diesmal auf der großen Leinwand. Der FilmF1 von Apple mit Brad Pitt in der Hauptrolle hat mit dem Schwung von Drive to Survive die Marke von 500 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten. Er feierte am 27. Juni Premiere und ist in weniger als einem Monat der bisher erfolgreichste Kinostart von Apple.

Der Erfolg war so überwältigend, dass für August eine IMAX-Wiederveröffentlichung geplant ist, die den Ticketverkäufen einen weiteren Turboschub geben dürfte. Es wird erwartet, dass F1 in Kürze auch die kombinierten Einnahmen aller vorherigen Apple-Originalfilme übertreffen wird – eine bemerkenswerte Leistung, die die Erwartungen der Branche weit übertroffen hat, insbesondere auf den internationalen Märkten.

Sicher, der Film hatte himmelhohe Produktionskosten, Berichten zufolge fast 300 Millionen US-Dollar, aber Apple soll mit dem Ergebnis "extrem zufrieden" sein. Der Film hat auch eine Welle neuer Apple TV+-Abonnements ausgelöst.

Ob Apple sich in Zukunft zu mehr Kinostarts verpflichten wird, bleibt abzuwarten – aber mit F1 haben sie vielleicht gerade ihre Kassenformel gefunden.