F1-Academy-Champion erholt sich nach schrecklichem Unfall in Barcelona und wird online belästigt

Marta García, 24-jährige Spanierin, Meisterin der ersten F1-Akademie im Jahr 2023, erholt sich von einem schrecklichen Sturz während des Le Mans Cup-Rennens auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am vergangenen Samstag.

García, die für das Team Iron Dames fährt, führte die Tests der GT3-Klasse an, aber ihr Porsche 911 wurde von hinten von Eliseo Donno in einem AF Corse-Ferrari getroffen, wodurch sie von der Strecke abkam und in eine Reifenbarriere prallte. Der Aufprall von 21 G führte dazu, dass das Auto Feuer fing, und sie war kurzzeitig im Auto gefangen, weil die Tür blockiert war.

Sie erinnerte sich, dass sie in Panik geriet, als Rauch ins Cockpit eindrang, aber zum Glück wurde sie von den Streckenposten gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt keine Verletzungen, blieb aber aufgrund einer Rauchvergiftung unter Beobachtung.

Am Montag postete sie in den sozialen Medien, dass sie sich gut erhole, und sagte, dass es einer der härtesten Momente in ihrer Karriere war. Sie bedankte sich bei den Fans und ihrem Team für die Unterstützung. Donno entschuldigte sich später und übernahm die volle Schuld an dem Vorfall. Trotzdem wurde sie immer noch online beschimpft... Nur für die Tatsache, eine Frau zu sein.