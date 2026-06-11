F1 25: Saisonpaket 2026

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Als Fan des Sports und der Spiele war es etwas traurig, dass 2026 das erste Jahr seit langer Zeit ohne ein brandneues Formel-1-Spiel sein würde. Nein, stattdessen entschieden sich EA und Codemasters, die neuen Autos, Regeln, Strecken und Fahrer in ein großes Update – ein sogenanntes Season Pack – zu bündeln und zu einem reduzierten Preis zu verkaufen.

Eine kluge Entscheidung? Nun, das hängt davon ab, wie man es betrachtet. F1 war keine große Geldquelle, und die Spiele der letzten Jahre haben sich leider ziemlich schlecht verkauft. Das mag etwas seltsam erscheinen, wenn man bedenkt, dass der Sport beliebter ist als je zuvor – vor allem dank Netflix und Drive to Survive, aber auch dank Liberty Media und ihrem unermüdlichen Einsatz für engere Kontakte zwischen Fans und F1-Stars.

Es ist also verständlich, dass sie jetzt vorsichtiger vorgehen, auch wenn das etwas enttäuschend ist. Schließlich hat der Sport mit den neuen Regeln eine der größten Veränderungen seit vielen Jahren durchgemacht, und obwohl es am 2026 Season Pack viel zu schätzen gibt, ist es schwer, das Gefühl abzuschütteln, dass es größtenteils wie ein teures Update für ein ein Jahr altes Spiel wirkt.

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Klar, man bemerkt einige Unterschiede. Am Steuer wirken die F1-Autos etwas lebendiger, und neue Features wie der Überholmodus schaffen interessante strategische Möglichkeiten. Alle Teams wurden ebenfalls aktualisiert, und die beiden neuen (Audi und Cadillac) sind natürlich vertreten, ebenso wie der neue Madrid-Kurs, der eine schöne frische Note verleiht. Aber hier endet es auch immer.

Denn obwohl Codemasters hier gute Arbeit geleistet hat, wirkt alles so hoffnungslos vorhersehbar und, ehrlich gesagt, ziemlich langweilig. Es gibt keine neuen Spielmodi oder größere Änderungen über das bereits Erwähnte, und in gewisser Weise ist dies einfach das F1-Spiel vom letzten Jahr mit frischem Anstrich und neuem Finish. Der Karrieremodus ist im Wesentlichen derselbe, mit einem aktualisierten Startraster und Kalender, aber die Struktur bleibt unverändert. Wenn ich hier etwas hart bin, fühlt es sich eher wie ein "Autopaket" an als irgendetwas anderes, eine Entwicklung statt eine Revolution, und ich hatte mir deutlich mehr erhofft. Klar, die Physik wurde angepasst und die Regeln implementiert, aber ein Großteil des Inhalts ist vertraut.

Es ist daher auch schwer, den recht hohen Preis von 22 Pfund zu rechtfertigen, und ehrlich gesagt hätte dies ein kostenloses Update und kein Premiumprodukt sein sollen. Diejenigen, die wie ich selbst dem Sport das ganze Jahr über gewissenhaft folgen, werden Freude an den neuen (wenn auch wenigen) Veränderungen finden. Die beiden neuen Teams, die neuen Regeln, die Autos und das leicht veränderte Gefühl verleihen dem Paket schließlich eine gewisse Daseinsberechtigung. Aber für diejenigen, die noch keine eingefleischten F1-Fans sind, ist es viel schwerer zu empfehlen.

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F1 25: Das 2026 Season Pack ist kompetent, gut gemacht und stellenweise wirklich unterhaltsam, genau wie das Grundspiel. Die Plattform ist schließlich sehr stabil. Es ist sicher und etwas langweilig, aber stabil. Gleichzeitig leidet es darunter, dass sich der Inhalt – ehrlich gesagt – ziemlich schwach anfühlt, besonders in einer so transformierenden Zeit für den Sport, in der sich so viel verändert hat.

Das Ergebnis ist daher ebenfalls recht ungewöhnlich. Es gelingt es sicherlich, das Gefühl der neuen Autogeneration einzufangen, aber darüber hinaus gibt es hier kaum etwas Neues zu entdecken. F1 25: Das Season Pack 2026 fühlt sich daher eher wie ein nachträglicher Gedanke an und vermisst völlig den Funken und den "Wow"-Faktor, der es für jeden zu einem offensichtlichen Kauf machen könnte. Stattdessen bleibt uns das, was sich größtenteils wie ein lahmer Versuch anfühlt, den treuesten Fans Geld abzupressen.