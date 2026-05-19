F1 25 s Season Pack 2026 wird später in dieser Woche vorgestellt

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Vor einiger Zeit wurde bekannt gegeben, dass die Ausgabe 2025 des Codemasters-F1-Spiels für ein paar Jahre die letzte sein würde, da die Serie eine definierte Version von 2026 überspringen und stattdessen ein Update für die Version 2025 anbieten würde, das das Spiel mit der echten Saison 2026 in Einklang bringt.

Während wir darauf warten, mehr darüber zu erfahren, was dies bieten wird, haben EA und Codemasters nun bestätigt, dass das Season Pack 2026 später diese Woche am 20. Mai vollständig vorgestellt wird, mit einem Trailer, der morgen geteilt wird.

Im Wesentlichen können wir erwarten, dass Fahrer-, Personal- und Fahrzeugwechsel im Spiel widergespiegelt werden, einschließlich der Ankunft von Cadillac als elftem Team auf dem Grid mit Valtteri Bottas wieder am Steuer und ebenfalls auf dem Cover dieses Season Pack.

Es ist unklar, wie groß dieses Paket sein wird und wie es preislich sein wird, aber eine vernünftige Vermutung ist, dass der Start näher als weiter entfernt ist – alles, um sicherzustellen, dass das Paket ankommt, solange die echte Saison noch viel zu bieten hat.