F1 25 s Season Pack 2026 wird Cadillac und Audi sowie die Madring-Strecke einführen

HQ

Anfang dieser Woche berichteten wir über die Nachricht, dass F1 25 bald mit einem umfangreichen Update erweitert wird, das das Spiel an die aktuelle reale Ereignissaison anpasst. Da wir dieses Jahr kein etabliertes F1 26 bekommen werden, wird dieses 2026 Season Pack, wie es genannt wird, der Weg für Codemasters sein, um die neuen Autos, Fahrer- und Personalwechsel, neue Strecken einzuführen und mehr.

Das Season Pack 2026 wurde gerade vollständig enthüllt, was bedeutet, dass wir nun wissen, was uns erwartet. Das Wichtigste ist, dass die "aktualisierten Regeln und Vorschriften" des Sports eingeführt werden, was bedeutet, dass die Automodelle von 2026 integriert werden, und ebenso werden in dieser laufenden Saison zwei neue Konstrukteuren auf dem Grid stehen (darunter erstmals ein elftes Team), sodass sowohl Cadillac als auch Audi hinzugefügt werden. Ähnlich wird diese Strecke, da wir später in diesem Jahr nach Madrid, Spanien, zum brandneuen Madring-Kurs reisen, ebenfalls ins Spiel aufgenommen – es ist das erste Mal, dass Fans die Strecke fahren können, die echte Autos erst in ein paar Monaten taufen werden.

Das Veröffentlichungsdatum des Season Pack 2026 ist auf den 3. Juni festgelegt, und was die Preise des DLCs angeht: Wenn du bereits das Basisspiel besitzt, kannst du den DLC ausschließlich für £24,99/€29,99 auf der Konsole und £21,99/€24,99 auf dem PC erwerben. Wenn du eine Bundle-Version möchtest, die das Basisspiel und das 2026 Season Pack enthält, kostet das 49,99 £/59,99 € auf der Konsole und 44,99 £/49,99 € auf dem PC.