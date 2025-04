F1 25 Hands-on-Vorschau: Was ist neu in "Mein Team" und im Karrieremodus?

HQ

Okay, lassen Sie uns das gleich aus dem Weg räumen. Wenn du die kürzliche vollständige Enthüllung von Codemasters F1 25 gesehen hast, weißt du, dass das Spiel viele vielversprechende Verbesserungen und wiederkehrende Ideen hat. Es gibt LiDAR-gescannte Spuren, die dritte Braking Point -Rate, Anpassungen an My Team und vieles mehr. Während wir Ihnen bald über viele dieser Dinge berichten können, können wir uns in der heutigen praktischen Vorschau nur auf Career Mode und My Team konzentrieren. Also, um über einige der anderen Elemente nachzudenken, bei denen es sich um öffentlich zugängliche Ankündigungen handelt, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden...

Aber wie auch immer, kommen wir direkt zum Kern dieser Vorschau, indem wir zunächst über Career Mode sprechen. Um ehrlich zu sein, gibt es hier nicht viel, was Sie wirklich als Abwechslung bemerken werden. Das Career war schon immer eines der besten Features der Formel 1, weshalb es nicht gerade eine Überraschung ist, dass Codemasters an seinen Waffen festhält. Alle Kernbestandteile, die es mit sich bringt, ein Team und einen Fahrer auszuwählen und dann 10 Saisons Formel-1-Rennen zu erleben, sind wieder da, nur jetzt etwas verfeinert, mit Optimierungen und Verbesserungen in einigen der niederträchtigeren und weniger außergewöhnlichen Bereiche in früheren Teilen. Die Interviews sind weniger umständlich und glaubwürdiger, die Aktivitäten abseits der Strecke sind etwas fesselnder und die eigentliche Vorbereitung auf das Rennwochenende und die Grand-Prix-Action sind so spannend wie eh und je. Codemasters werden Ihnen hier von einer Reihe von Anpassungen berichten, die sie vorgenommen haben, aber wie es bei EA Sports FC, PGA Tour 2K und fast jedem anderen Sporttitel der Fall ist, ist die diesjährige F1 Career Mode nur ein geringfügig verfeinerter Versuch der aktuellen Formel.

My Team ist ein bisschen anders, aber bevor ich zu dem komme, was sich in diesem Modus ändert, lassen Sie uns ein wenig über das sprechen, was alle am meisten interessiert: das Rennen. F1 25 ist eine deutliche Verbesserung gegenüber F1 24 für Allrad- oder Sim-Rig-Benutzer. Das Spiel fühlt sich viel reaktionsschneller und weniger frustrierend an, während es gleichzeitig die verschiedenen Feinheiten bietet, die jeden simulierten Rennfahrer auszeichnen. Das Gameplay ist vertraut, aber straff, die Grafik atemberaubend, die gegnerischen Fahrer sind schwer zu schlagen, wenn man einen höheren Schwierigkeitsgrad erreicht, und das alles, während man ein Fahrgefühl vermittelt, das nicht auf Messers Schneide steht, dass man beim kleinsten Fehler gegen eine Wand fährt.

Auf dem Controller ist das Spiel etwas wackeliger und bietet ein viel schwierigeres Handhabungssystem, das es zu meistern gilt, eines, bei dem es schwieriger ist, das Limit zu finden, da es an Präzision mangelt, die mit einem Rad und Pedalen einhergeht. Trotzdem funktioniert es ungefähr so gut, wie man es erwarten würde, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das diesjährige Spiel ein viel besseres und vollständigeres Fahrerlebnis bieten wird.

Wie auch immer, My Team. In diesem Modus gibt es wirklich einige Änderungen. Die frühere Dynamik, in der der Spieler die Rolle einer bizarren Kombination aus Besitzer und Fahrer übernahm, ist nun verschwunden und stattdessen schlüpfst du in zwei weitere, getrennte Rollen.

Der erste ist der Eigentümer, der alle Management- und geschäftsorientierten Aufgaben übernimmt. Dies kann in erster Linie die Zusammenstellung des Teams sein - das jetzt viel komplexere Anpassungsmechanismen bietet, die es Ihnen ermöglichen, glaubwürdigere und abwechslungsreichere Lackierungen zu erstellen -, aber auch die Auswahl Ihrer Fahrerpaarung und die Unterzeichnung der besten Verträge, die Annahme der am besten erreichbaren Sponsorenverträge, die Führung des Teams auf den richtigen Forschungs- und Entwicklungspfad, Verwalten Sie Ihre Finanzen und behalten Sie gleichzeitig Ihre Fan-Bewertungen im Auge. Dies ist ein neues System, das im Grunde sieht, wie beliebt Ihr Team ist. Ein etabliertes Unternehmen wie Ferrari oder Mercedes-AMG wird aufgrund früherer Erfolge oder seiner historischen Vergangenheit eine sehr hohe Bewertung haben, während Teams wie Haas aufgrund ihrer relativen Kinderschuhe und in der Regel schlechteren Ergebnisse niedrigere Bewertungen haben. In My Team wird die Herausforderung als Besitzer darin bestehen, diese Fan-Bewertung zu erhöhen und so dein Team zu dem zu machen, das es zu schlagen gilt.

Es gibt auch HQ-Updates, die dir weitere Verantwortung für das Management und die Personalbesetzung eines Formel-1-Teams übertragen. Es ist nicht annähernd so komplex wie das, was Frontier Developments in seiner F1 Manager -Serie bot, aber es funktioniert und ist fesselnder als das, was früher im Renntitel verfügbar war.

Gemäß der Fahrerrolle übernimmst du hier die Aufgaben einer der beiden Optionen, die du zu Beginn der Saison unterschreibst. Im Wesentlichen ist die Idee, dem Charakter ständig Vorrang vor der Fahrerpaarung zu geben, vorbei, denn jetzt besteht das Ziel darin, den Teamerfolg sicherzustellen, indem man beiden Fahrern hilft, auf und neben der Strecke erfolgreich zu sein.

Alles in allem ähnelt My Team dem, was wir früher gesehen haben, außer dass viele der schrägeren und seltsameren Elemente, die wir in früheren F1-Spielen ignoriert haben, behoben wurden und jetzt viel mehr Sinn ergeben. Oh, und in diesem Spielmodus ist es erwähnenswert, dass du immer als 11. Team in der Startaufstellung spielst. Das kann deine eigene Kreation sein, die fiktive Konnersport-Organisation aus Braking Point oder die APX GP-Organisation aus dem kommenden Live-Action-Film.

Es mag sich so anhören, als ob F1 25 den vorherigen Spielen ziemlich ähnlich ist, und obwohl es definitiv keine große Änderung am Format ist (die letztendlich die echte F1 auf ihre vielleicht am wenigsten bewundernswerte Weise widerspiegelt), sind ein paar wirklich vielversprechende und aufregende Änderungen geplant, aber Sie müssen dran bleiben, um mehr darüber zu erfahren.