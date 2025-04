F1 25 Hands-on Preview: Wie das diesjährige Spiel die größten Probleme des Jahres 2024 angeht

HQ

Wenn du die F1-Spiele von Codemasters nur selten spielst, hast du wahrscheinlich keinen großen Unterschied in der Art und Weise bemerkt, wie es sich anfühlte, den letztjährigen Teil zu spielen. Aber diejenigen, die regelmäßig in die Simulationsrennserie einsteigen, sahen sich mit einer ganz anderen Geschichte konfrontiert, bei der vor allem Radbenutzer bemerkten, dass das Spiel ein wenig auf Messers Schneide stand und ein Gameplay präsentierte, das ein wenig frustrierend zu meistern und auch ein wenig unzuverlässig war. Da wir letzte Woche bereits einige Zeit damit verbracht haben, über "Karriere" und "Mein Team" zu sprechen, konzentrieren wir uns nun auf das Gameplay von F1 25 und darauf, warum der diesjährige Teil die Serie wieder auf Kurs bringt.

HQ

Zunächst einmal ist das Fahrgefühl viel ausgewogener und entspricht dem, was man von einem Spiel dieses Standards erwartet, das die Grenzen zwischen einer Simulation und einem Arcade-Erlebnis tanzt. Es ist weniger wahrscheinlich, dass die Autos auf kleine Richtungsänderungen, Beschleunigungen oder Bremsvorgänge heftig reagieren, und sie sind ebenso so abgestimmt, dass sie sich im Flow mit einer schönen und aufregenden Eleganz um jede Strecke schlängeln. Im Grunde genommen machen die Autos, wie sie es in F1 23 getan haben, jetzt viel mehr Spaß zu fahren. Bei der Verwendung eines Lenkrads und von Pedalen, das ist...

Für Controller-Benutzer hat das Gameplay nicht ganz auf die gleiche Weise auf mich abgefärbt. Zugegeben, ich habe heutzutage viel mehr Erfahrung mit F1-Spielen mit einem Rad, daher bin ich kaum der Bezugspunkt für das Controller-Gameplay in dieser Serie, aber was ich sagen möchte, ist, dass das Gameplay auf einem Gamepad nicht das gleiche geschickte Händchen zu haben scheint. Die kleinste Verschiebung des Analogons führt dazu, dass Ihr Auto in eine Richtung ruckelt, und auf langen, kurvigen Abschnitten der Strecke (wie am Ende der Rennstrecke in Melbourne) werden Sie feststellen, dass Ihr Auto in starren Bewegungen durch die Ideallinie schneidet, während es versucht, eine gleichmäßige Kurve beizubehalten, die die Räder bewältigen können, ohne ins Schwitzen zu geraten. Dies gilt dann auch für Gas und Bremse, wo den Auslösern einfach das Maß an Kontrolle fehlt, das Pedale bieten, was bedeutet, dass es fast unmöglich ist, den Kampf gegen eine KI mit höherem Schwierigkeitsgrad oder gegnerische Spieler mit Lenkrad zu führen, wenn man einen Controller benutzt. Es funktioniert im Grunde genommen einfach nicht ganz richtig.

Werbung:

Was eine massive Verbesserung darstellt, sind die Tracks, die jetzt eine Handvoll LiDAR-gescannter Optionen bieten. Im Wesentlichen hat Codemasters Daten von den Grand-Prix-Wochenenden 2024 aus Suzuka, Miami, Imola, Bahrain und Melbourne genommen und diese genutzt, um Strecken noch authentischer zu gestalten. Dies führt zu einer Vielzahl von Verbesserungen, sei es eine bessere Beleuchtung, ein genaueres Strecken-Setup und korrekt positionierte Szenerien. Wenn man auf diesen fünf Strecken fährt, fühlt es sich wirklich so an, als wäre man auf der echten Rennstrecke und nicht wie auf einer etwas echten Interpretation mit auffällig fehlenden oder deplatzierten Funktionen. Der Grund, warum diese fünf Strecken für LiDAR in F1 25 ausgewählt wurden, liegt nur daran, dass Codemasters rechtzeitig für dieses Spiel Zugang zu ihnen hatte, da uns versprochen wurde, dass weitere LiDAR-Strecken im nächsten Spiel erscheinen werden, da seitdem eine ganze echte Saison vergangen ist und mit ihr viele gescannte Daten gesammelt wurden.

Die authentischeren Strecken sind noch nicht alles, denn Codemasters hat den Schwerpunkt darauf gelegt, wie sich dein Auto auf die Strecke selbst auswirkt. Wenn du jetzt über die Strecke fährst und das Gummi deiner abbauenden Reifen hinter dir lässt, wirst du feststellen, dass du dazu beiträgst, eine sichtbarere Ideallinie zu schaffen, der du folgen kannst. Dies gilt auch für jede Form von anderem Material, das über die Strecke geschleudert oder von den Reifen aufgenommen werden kann, d. h. wenn ein Fahrer in einen Kiesbett eintaucht oder die oberste Schicht vom Grünstreifen abschneidet, werden diese von den Reifen aufgenommen und beeinträchtigen sogar die Strecke. Oh, und das bedeutet auch, dass Rennen bei nassen Bedingungen mit jedem Rennen eine klarere trockene Linie hinterlassen.

Was hat Codemasters also noch verbessert? Nun, es gibt bessere Motorgeräusche, die dem betreffenden Triebwerk ähnlicher sind und aus einer genaueren Richtung kommen, und es gibt bessere Anpassungsoptionen für alle Teile des Spiels. Einige Strecken erhielten ein lang ersehntes Spiegellayout, wobei Silverstone, Österreich, und Zaandvort für diese Luxusbehandlung ausgewählt wurden. Auf die Frage, warum es so lange gedauert hat, bis dies aufgenommen wurde, merkt Codemasters an, dass das Spiegeln einer Strecke weit davon entfernt ist, das Auto einfach aufzunehmen und um 180 Grad zu drehen, da DRS-Zonen, Boxeneinfahrten, Bremspunkte und verschiedene andere komplizierte Elemente perfekt neu ausbalanciert werden müssen, weshalb bisher nur diese drei Strecken ausgewählt wurden.

Werbung:

Ansonsten gibt es noch einen letzten Punkt, den ich heute ansprechen möchte, bevor ich die Diskussionen über das letzte große Element von F1 25 auf nächste Woche verschiebe... Lassen Sie uns also über Grafiken sprechen. F1 25 ist das erste Spiel der Serie, das PS4 und Xbox One hinter sich gelassen hat, und das bedeutet, dass es in der Regel ein viel schöneres Spiel ist, da alles für die neueste Technologie und Hardware entwickelt wurde. Kombiniert man die besseren Auflösungen und die verbesserten Grafiksysteme zum Beispiel mit den LiDAR-Strecken, erhält man ein Rennspiel, das in fast jede Richtung atemberaubend ist. Sicher, wenn du dich auf die Details kümmerst, wirst du einige Schönheitsfehler finden, aber im Gegensatz zu EA Sports FC oder anderen viel langsameren Sportspielen, bei denen die Kreaturen, die in der Menge lauern, es schaffen, deine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, ist es in der schnelllebigen Welt der Formel 1 weit weniger ein auffälliges Problem. Wenn Sie eine Kampfstation eines modernen PCs besitzen, können Sie sogar Path-Tracing für schönere Beleuchtung und Reflexionen verwenden, obwohl es sich lohnt, noch einmal zu erwähnen, dass dies der aktuelle Inbegriff der Grafik in Videospielen ist und für die meisten PC-Benutzer oder Konsolenspieler nicht zugänglich sein wird, da sich die Mehrheit ausschließlich mit Raytracing-Beleuchtung und -Grafik begnügen muss.

Aus diesem Grund bin ich nach meiner Zeit mit F1 25 mit der Richtung, die Codemasters in die Serie eingeschlagen hat, sehr zufrieden. Es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr vertrautes Spiel (aber das gilt auch für die meisten Renn- und Sportspiele mit jährlichen Raten heutzutage...), aber es ist auch eine Verbesserung und ein Kurskorrektor im Vergleich zu F1 24. Aus diesem Grund sollten Rennsportfans von Simulations- und Arcade-Erlebnissen die diesjährige Ausgabe genau im Auge behalten.