F1 25 Hands-on Preview: Braking Point ist zurück und besser als je zuvor

Ich habe bereits zwei Vorschauen über F1 25 geschrieben, die sich auf die Verbesserungen an der Karriere und "Mein Team " und dann auch auf die Änderungen im Vergleich zum Vorjahr konzentrieren, aber ehrlich gesagt ist es dieser, von dem ich wirklich unbedingt alles erzählen möchte. Während verbessertes Fahren wichtig ist und eine Handvoll Optimierungen an den Kampagnenseiten des Spiels erwähnenswert sind, ist Braking Point so ziemlich der Ort geworden, an dem man sein sollte und worüber man in neuen F1-Spielen sprechen sollte. Warum ist das so? Denn normalerweise ist es der Teil des Spiels, der sich jedes Mal, wenn er erscheint, am meisten ändert. Für F1 25 ist dies absolut der Fall und ist auf dem besten Weg, das bisher beste Braking Point -Kapitel zu werden.

Für alle, die sich fragen, warum Braking Point gerade dann kommt, ist das narrative Kapitel der Serie an ungerade jährliche Folgen gebunden und wird von Creative Lead Gavin Cooper geleitet. Aus diesem Grund war es in F1 24 nicht vorhanden und wird wahrscheinlich auch nicht in F1 26 vorhanden sein, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind. Aber die gute Nachricht ist, dass der Abstand zwischen neuen Braking Point Kapiteln bedeutet, dass es bei seiner Rückkehr normalerweise interessante Dinge zum Plaudern gibt, und genau das ist wieder der Fall.

Die diesjährige Geschichte, die als Braking Point 3 bekannt ist, baut auf dem letzten Kapitel auf, indem Konnersport in der Startaufstellung weiter nach oben klettert und nun seinen Platz unter den Besten in der F1-Welt einnimmt. In der ersten Geschichte ging es darum, in einem schwächeren Team am Ende des Feldes anzutreten, in der zweiten kämpften sie im Mittelfeld, und jetzt haben sie ein sehr leistungsfähiges Auto, eines, das Red Bull um den Titel herausfordern kann. Und darum geht es in dieser Geschichte: Konnersport seine Titelhoffnungen zu steigern und gleichzeitig die Herausforderung zu meistern, die mit zwei talentierten Fahrern einhergeht, die ihren Namen in die F1-Geschichte eintragen wollen.

Der einstige Antagonist Devon Butler ist jetzt eher als Trainer präsent, während Aiden Jackson als Konnersport Fahrer neben dem aufstrebenden Talent Callie Mayer agiert. Casper Akkerman bleibt der Teamchef, und als Spieler musst du zwischen den beiden Fahrern und Akkerman hin- und herspringen und dabei verschiedene Aufgaben übernehmen. Dies kann eher geschäfts- und teamorientiert sein, z. B. die Annahme oder der Umgang mit Sponsoring-Möglichkeiten als Akkerman, während Sie Ihr Team vor den Launen des neuen Eigentümers schützen. Als Jackson und Mayer geht es darum, dein Können auf der Strecke unter Beweis zu stellen, und obwohl das manchmal linear und geskriptet ist - zum Beispiel wenn du als Mayer ein Rennen gewinnen musst - musst du manchmal entscheiden, wen du jetzt fahren willst, und das führtBraking Point die Geschichte auf einen verzweigten Pfad zu einem von mehreren Enden. Es ist eine interessante Dynamik, die es dem Spieler ermöglicht, mehr von seinem eigenen Eindruck in die Geschichte einzubringen, und das empfehle ich einfach.

Was das tatsächliche Gameplay betrifft, so ist dies sehr ähnlich wie zuvor. Nach mehreren Runden eines Rennens wird dir die Kontrolle über ein Auto übergeben und dir wird gesagt, dass du gewinnen oder eine bestimmte Position erreichen sollst, bevor die Zielflagge gezeigt wird. Alles andere als Erfolg und Sie müssen dieses Kapitel erneut versuchen. Einer der Hauptunterschiede baut auf dem auf, was ich in meiner ersten Vorschau angedeutet habe, nämlich dass die Aktivitäten vor und nach dem Rennen jetzt immersiver und weniger eigenartig sind, wobei sich die Interviews weniger unbeholfen und gezwungen anfühlen.

Der Bereich, in dem mir jedoch die größte Veränderung aufgefallen ist, betraf die eigentlichen Zwischensequenzen, da das Zurücklassen von PS4 und Xbox One bedeutet, dass Codemasters in der Lage war, Nvidias Gesichtsverbesserungstechnologie wie audio2face zu nutzen, die Gesichtsausdrücke je nach Audio und Dialog eines Charakters genauer generiert. Was dies in der Tat bietet, sind Zwischensequenzen, die ehrlich gesagt atemberaubend sind und zu den besten gehören, die ich seit langem gesehen habe. Sie sind von so besserer Qualität, dass die Charaktere, wenn das Spiel zu den Charakteren im Spiel wechselt, z.B. in den bereits erwähnten Interviews, als grässlich und ein wenig beängstigend erscheinen. Sie sind nicht wirklich anders als zuvor, aber im Vergleich zu den Braking Point Zwischensequenzen, naja... Es ist Tag und Nacht.

Wenn man bedenkt, dass Braking Point jetzt direkt in die Career Mode einfließen kann, was es einem ermöglicht, seine Reise mit Konnersport für 10 weitere Saisons rasanter Action fortzusetzen, gibt es wirklich nicht viel mehr über diesen Modus zu sagen, als dass er Ihr erster Stopp sein sollte, wenn Sie F1 25 Ende Mai starten, und dass es wahrscheinlich der Teil des Spiels sein wird, der Ihnen in der folgenden Zeit am meisten im Gedächtnis bleibt. Vielleicht sollte Codemasters mehr Eier in den Korb von Braking Point legen...?