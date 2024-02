F1 24 zusammen mit Teaser und Startdatum angekündigt

Der schnellste Motorsport der Welt erhält in diesem Jahr sein gewohntes, erwartetes Update mit EAs F1 24, das nun offiziell zusammen mit einem kurzen Teaser-Trailer und einem Veröffentlichungsdatum angekündigt wurde. Denn der 31. Mai ist der Tag, an dem sich Rennsportfans darauf freuen können, Vollgas zu geben, um einige der berühmtesten Strecken der Welt zu umrunden.

Eine vollständige Enthüllung mit Gameplay und Neuigkeiten wird bald versprochen, aber vorerst müssen wir uns mit dem Teaser und dem Versprechen begnügen, was kommen wird. Jetzt drücken wir die Daumen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung wird.

Heute geben wir bekannt, dass EA SPORTS™ F1® 24 ab sofort für Xbox, PlayStation und PC vorbestellt werden kann und am 31. Mai erscheint. F1®️ 23-Spieler, die vorbestellen, können sich vor dem Eröffnungsrennen an diesem Wochenende mit ausgewählten, brandneuen Teamautos für 2024 in Zeitrennen stürzen.

Außerdem belohnt ein neues Treueangebot Fahrer, die F1® 2021, F1® 22 oder F1® 23 besitzen, mit einem Rabatt von 15 %, wenn sie die F1® 24 Champions Edition** vorbestellen.

"Zum ersten Mal können sich unsere F1 23-Spieler jetzt sofort mit einigen ihrer Lieblingsteams und -fahrer vor dem ersten Lights Out an diesem Wochenende mit der Saison 2024 verbinden."

Freust du dich auf F1 24 und welche Verbesserungen erhoffst du dir von F1 23?