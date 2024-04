F1 24 wird früher als erwartet gestartet

HQ

Bei jährlichen Sportspielen gibt es in der Regel nicht viele Überraschungen zu sehen. Im Allgemeinen ist jede Iteration nur eine geringfügige Verbesserung gegenüber der vorherigen und sie neigen dazu, jedes Jahr zur gleichen Zeit des Jahres auf den Markt zu kommen. EA Sports FC kommt im September, Madden NFL im August, und in der Vergangenheit war der Juli für die Formel 1. Aber das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein.

EA und Codemasters haben bestätigt, dass F1 24 am 31. Mai auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen wird. Es wird einen Career -Modus geben, der es den Spielern ermöglicht, sich als einer der tatsächlichen Fahrer in der Startaufstellung zu verkleiden, und bietet noch bessere Möglichkeiten, die Formel 1 mit der Formel 2 zu verbinden.

F1 24 wird ein neues Handling-System mit sich bringen, das noch authentischere Fahrsysteme liefern und Verbesserungen für viele der berühmten Rennstrecken auf der ganzen Welt, einschließlich Silverstone, bieten soll. Außerdem wird es neue Aufhängungs-, Reifen-, Aerodynamik- und Motorsysteme geben sowie zusätzliche Möglichkeiten, mit dem Fahrzeug-Setup herumzuspielen.

Wie in den verschiedenen Editionen des Spiels werden Lewis Hamilton, Lando Norris und Charles Leclerc auf dem Cover zu sehen sein, während Max Verstappen die Ehre zuteil wird, wieder auf dem Champions Edition zu sein.

Seht euch unten den Trailer zu F1 24 an, bevor er in etwa sechs Wochen erscheint.