Die diesjährige Ausgabe des offiziellen F1-Spiels ist da, was natürlich bedeutet, dass es wieder an der Zeit ist, sich hinter das Steuer zu setzen und auf einigen der bekanntesten Strecken der Welt zu rasen. Von der Côte d'Azur und dem glitzernden Wasser Monacos bis hin zur prallen Sonne Bahrains und dem regennassenSpa in Belgien ist alles dabei, und neben den Stars des Sports gibt es viel zu erkennen aus den vergangenen Jahren.

Für wiederkehrende Enthusiasten geht es mehr um die kleinen Verbesserungen. Etwas, das das diesjährige F1-Projekt klar definiert, dessen Motto es ist, das Rad zu verfeinern, anstatt es neu zu erfinden. Das meiste, was wir erwarten, ist mit geringfügigen Anpassungen enthalten, und wie zuvor gibt es viele Aktivitäten zu tun. Die Frage ist, ob die Änderungen ausreichen und ob sie Investitionen in die diesjährige Ausgabe der Formel 1 rechtfertigen.

Schließlich hat uns das Spiel aus dem letzten Jahr eines der besseren und greifbarsten Upgrades seit langem beschert, wobei Codemasters und EA anscheinend wirklich auf einen Großteil der Kritik an früheren Spielen gehört haben. Das Gefühl der Autos war genau richtig und schaffte es, perfekt zwischen Arcade und Simulator zu balancieren, selbst für diejenigen, die nur mit einem Controller in der Hand und nicht mit Lenkrad und Pedalen spielten. Es war lebendiger, lustiger und ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Im besten Fall ist F1 24 absolut schön.

Ebenso hatten wir Fans endlich die Gelegenheit, in den Karrieremodus Braking Point einzutauchen, der mit der egoistischen Diva Devon Butler, die wir alle so gerne hassten, wieder auftauchte. Übertrieben und dramatisch, genau im Einklang mit dem, was Drive to Survive in den letzten Jahren produziert hat, aber auch wirklich unterhaltsam. Es war keineswegs perfekt, aber es brachte ein wenig mehr Leben und Zugänglichkeit in einen ansonsten notorisch rigiden Sport, in dem Gatekeeping lange Zeit der De-facto-Standard war.

Es ist daher eine Schande, dass sie sich entschieden haben, keine neue Saison von Braking Point in die diesjährige Version von F1 aufzunehmen. Stattdessen wird uns ein brandneuer Karrieremodus angeboten, in dem ihr zum ersten Mal tatsächlich als einer der 20 bestehenden Fahrer spielen könnt, und zwar auf eine Art und Weise, die mehr von der Geschichte geprägt ist. Natürlich kannst du auch deinen eigenen Charakter erstellen, wenn du möchtest, oder sogar aus der unteren F2-Division starten.

Natürlich variieren deine Umstände, je nachdem, mit welchem Team oder Fahrer du während der Kampagne spielst, aber das ultimative Ziel ist für alle dasselbe. So viel Driver Recognition wie möglich zu sammeln und der Fahrer zu werden, den es im Fahrerlager zu schlagen gilt, und nicht dein Teamkollege, so viel wie möglich. Auf diese Weise können Sie steuern, wie das Auto im Laufe des Jahres aufgerüstet und entwickelt wird, was bedeutet, dass Sie es an Ihre eigenen Fähigkeiten anpassen können.

Shanghai ist zurück, Trump jubelt.

Wenn du wirklich egoistisch sein willst, kannst du sogar sicherstellen, dass dein eigenes Auto mit neuen und sogar geheimen Teilen priorisiert wird, um dir die Oberhand über deinen Teamkollegen zu verschaffen. Aber wie man so schön sagt, in Liebe und Krieg ist alles fair, denn in der Formel 1 geht es mehr als in vielen anderen Sportarten um Sieg oder Niederlage, und diese Dynamik wird mit diesem speziellen System ziemlich gut dargestellt, was auch einige interessante Spielmomente schafft, in denen man während der Rennen bestimmte Herausforderungen erhält, um seine Driver Recognition zu erhöhen. Ja, zusätzlich zum Gewinnen oder zumindest dem Überholen Ihres Teamkollegen.

Ich würde jedoch lügen, wenn ich sagen würde, dass dieser neue Karrieremodus ansprechender oder interessanter ist als Braking Point. Stattdessen ist es eine akzeptable Notlösung, um denjenigen von uns Spielern, die nicht online mit anderen Krieg führen wollen, etwas Sinnvolleres zu geben. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der sogenannte Challenge Career, ein Spielmodus, der die Saison zu einem kürzeren und intensiveren Erlebnis zusammenschrumpft, das sich über nur sechs Rennen erstreckt.

In diesem Modus sind die Bedingungen zufällig und sowohl Fahrer und Teams als auch Strecken variieren von Zeit zu Zeit. Darüber hinaus sind die sechs Rennen in drei Episoden unterteilt, in denen Sie klare Ziele haben, die Sie sowohl kurz- als auch langfristig anstreben können, die von einer bestimmten Anzahl von Runden während eines Rennens über die Wiedererlangung des Weltmeistertitels bis hin zum Gewinn Ihres ersten Rennens als einer der umweltfreundlicheren Fahrer reichen können.

Es ist wichtig, den Überblick zu behalten, sonst kann die Entwicklung des F1-Autos unerwartete und unerwünschte Wendungen nehmen.

Es mag nicht nach etwas Spektakulärem oder Weltbewegendem klingen, aber ich muss sagen, dass die deutlich verkürzte Staffel einem ansonsten aufwendigen Format dennoch eine kleine lustige Wendung verliehen hat. Kurz gesagt, eine weitere von vielen Aktivitäten, mit denen man sich im Spiel beschäftigen kann, was kaum als negativ angesehen werden kann, und wenn überhaupt, als clevere Nutzung der Assets, die dem Spiel bereits zur Verfügung stehen. Als i-Tüpfelchen ist es nun auch erstmals möglich, den Karrieremodus gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus durchzuspielen, was gelinde gesagt mit Spannung erwartet wird, also Daumen hoch.

Was die meisten F1-Enthusiasten aber wohl doch interessiert, ist das Fahrerlebnis, über das im Vorfeld einiges geredet wurde und wie das verwendete neue Modell Hand in Hand mit dem amtierenden, mehrfachen Weltmeister Max Verstappen entwickelt wurde. Wie viel Wahrheit in diesen Worten steckt und wie eng die Zusammenarbeit war, darüber werde ich nicht spekulieren. Ich war sehr zufrieden damit, wie sich die Autos schon im letzten Jahr anfühlten, auch wenn es keine sehr tiefgründige Simulation war. Es war einfach gut genug, hatte aber vor allem eine brillante Balance, selbst wenn man nur einen normalen Gamecontroller verwendete.

Ist das neue Fahrerlebnis also wirklich so gut, wie Codemasters und EA behaupten. Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz einfach, aber die Tatsache, dass sich die Autos dank des neuen dynamischen Modells, das von den Entwicklern implementiert wurde, jetzt anders anfühlen, ist klar. Ob es im Vergleich zu früher besser oder schlechter ist, hängt weitgehend davon ab, welche Bedingungen Sie haben, und ob Sie zu den Glücklichen gehören, die sowohl Lenkrad als auch Pedale haben, dann wird sich dies wahrscheinlich wie ein Schritt in die richtige Richtung anfühlen.

Einige der Strecken haben ein Facelift erhalten, schade, dass es nur für insgesamt vier der 25 im Spiel gilt.

Für uns alltäglichere Spieler, die wir uns vielleicht mit einem Controller begnügen, ist das Erlebnis nicht ganz so überzeugend und die Autos fühlten sich meiner Meinung nach etwas zu lebendig und verspielt an. Ebenso war es nicht ganz so einfach, das Gaspedal gleichmäßig zu berühren, und ich musste (wieder mit einem Controller) mehr kämpfen, um einen guten Grip zu behalten, nicht zuletzt aus den Kurven heraus. Kurz gesagt, meine Wenigkeit ist nicht vollständig überzeugt oder davon überzeugt, dass das neue Fahrgefühl ein Schritt in die richtige Richtung ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich F1-Spiele an ein breites Publikum richten, nicht unbedingt nur an Simulator-Nerds.

Bei der audiovisuellen Präsentation ist vieles gleich. Es wurden kleine Optimierungen vorgenommen und F1 24 läuft immer noch auf der inzwischen ziemlich veralteten Ego -Engine, mit relativ marginalen Verbesserungen bei Beleuchtung, Reflexionen und Schatten. Das Spiel des letzten Jahres sah bereits sehr gut aus, zumindest auf dem PC mit den so weit wie möglich aufgedrehten Einstellungen, und F1 24 legt die Messlatte eine Stufe höher. Die kleinen, aber nicht unbedeutenden Änderungen sorgen für einen besseren Gesamteindruck und lassen die Tracks ein wenig originalgetreuer an ihren realen Gegenstücken wirken.

Darüber hinaus wurden vier Strecken des Spiels von Grund auf neu gestaltet, darunter Katar, Silverstone, Spa und Dschidda. Ein willkommenes Facelifting, nicht zuletzt für die beiden europäischen Strecken, die zu den beliebtesten im F1-Kalender gehören. Darüber hinaus ist auch das Shanghai International Circuit zurückgekehrt, was bedeutet, dass F1 24 jetzt insgesamt 25 Tracks zum Herumspielen bietet, wobei weitere als zukünftiges herunterladbares Material versprochen werden.

Max führt Krieg auf den Straßen von Monaco.

Neben einer weiterhin exquisiten Präsentation bietet F1 24 auch eine brillante Klangbühne mit einem herrlichen Motorendröhnen, in dem Sie gerne ertrinken werden, obwohl es natürlich sicherlich nicht mit den heulenden V10-Motoren von früher mithalten kann. Aus einem guten Soundsystem oder guten Kopfhörern herausgepumpt, klingt es genauso fantastisch, wie wir es gewohnt sind. Aber eine lustige Neuheit für dieses Jahr ist, dass sie auch authentische Soundclips von den verschiedenen Fahrern aus früheren Saisons eingebaut haben. Ein kleines und scheinbar unbedeutendes Detail, das das immersive Gefühl jedoch unerwartet verstärkt.

Also, mit all dem gesagt, und um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen - lohnt es sich, auf F1 24 zu aktualisieren, wenn Sie das Spiel des letzten Jahres bereits besitzen? Auch hier ist die Antwort nicht ganz offensichtlich und vieles hängt davon ab, wie sehr Sie den Sport verfolgen und wie interessiert Sie sind. Wenn Sie ein normaler F1-Maniac wie meine Wenigkeit sind, dann tun Sie es auf jeden Fall. Die diesjährige Ausgabe ist an den meisten Fronten eine Verbesserung, obwohl vielleicht gerade das Fahrerlebnis derjenige ist, der den größten Konflikt unter den Spielern darstellen wird.

Es gibt hier definitiv keinen Mangel an Inhalten und trotz des ziemlich hohen Preises von mindestens 60 £ (80 £, wenn Sie die Champions Edition wollen), ist es eine Menge Spiel für das Geld. Wenn Sie hingegen nur F1 spielen möchten und sich nicht so sehr für die neuesten Updates interessieren, bleiben Sie beim Titel des letzten Jahres. Es ist mehr als genug, vor allem, wenn Sie auf der Konsole spielen. Auf dem Papier mag F1 24 eine geradezu Lawine von Verbesserungen bieten, aber viele von ihnen sind relativ marginal oder stellen nur reinen PR-Fluff dar.

Karrieremodus-Herausforderungen mit lang- und kurzfristigen Meilensteinen.

Abschließend möchte ich auch einen warnenden Zeigefinger erheben. Die PC-Version wird mit Denuvo geliefert, dem mit Abstand am meisten gehassten DRM-System, das EA leider als notwendiges Übel zu betrachten scheint, aber auch als etwas, das sich negativ auf die Leistung Ihres Computers auswirkt. Es ist jedoch keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der Titel des letzten Jahres auch das gleiche verwendet hat, und im Gegenzug erhalten Sie auch die mit Abstand beste Version des Spiels. Das ist also etwas.

Letztendlich kann man jedoch mit Fug und Recht sagen, dass F1 24 auf der Tradition aufbaut und die vollständigste und mutigste Darstellung des Sports bietet, die Sie auf Konsole oder PC finden können. Sowohl online als auch offline gibt es viel zu tun und die Rennen sind so fesselnd wie eh und je. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jedes Jahr ein neues Spiel braucht, und ehrlich gesagt wäre eines alle zwei Jahre mehr als genug, aber es ist, wie es ist. Man muss es einfach genießen, weitermachen und glücklich sein. Die Formel 1 ist hier, um zu bleiben, und sie ist genauso gut oder besser als je zuvor.