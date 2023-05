F1 23-Trailer zeigt die Rückkehr von Braking Point

Erst gestern wurden die Coverstars von F1 23 enthüllt" target="_blank">berichtete über die Coverstars des diesjährigen F1-Videospiels, wobei Lewis Hamilton, Lando Norris und Charles Leclerc für die Basisausgabe von F1 23 die Ehre zuteil wurde und Max Verstappen der Star der Premium-Champions Edition .

Im Anschluss daran und wie wir bereits gestern erwähnt haben, ist jetzt auch der Enthüllungstrailer für das Spiel eingetroffen, was bedeutet, dass wir einen ersten Blick auf F1 23 und alle Funktionen geworfen haben, die es unterstützen wird.

Der größte Punkt, über den man sprechen kann, ist ohne Zweifel die Rückkehr von Braking Point, denn nach dem Überspringen von F1 22 feiert das erzählerische Erlebnis ein Comeback für diesen Teil der Serie und wird das nächste Kapitel in Aiden Jacksons Karriere erkunden, jetzt, da er sich mit dem ehemaligen Rivalen Devon Butler zusammentut, der überraschenderweise der Protagonist der diesjährigen Geschichte ist.

Andernfalls wird F1 23 Updates für die Physik-Engine der Serie bringen, einschließlich besserer Traktion beim Bremsen, Beschleunigen und Kurvenfahren, und es wird eine bessere Balance zwischen Reifenhaftung und Aerodynamik für das diesjährige Spiel geben. Precision Drive Die Reglertechnologie wird ebenfalls verbessert, ebenso wie die Motordrehmoment- und Trägheitsmodelle.

F1 23 wird auch 35% Distanzrennen enthalten, rote Flaggen sind jetzt auch im Spiel vorhanden und der vollständige Saisonkalender wird verfügbar sein, was bedeutet, dass wir erwarten können, dass wir rechtzeitig nach Las Vegas reisen können, wenn die echte F1-Strecke später in diesem Jahr dorthin führt. Zum Start werden auch drei Legacy-Strecken verfügbar sein, darunter Paul Ricard in Frankreich, Shanghai und Portimão in Portugal.

Wann F1 23 debütieren wird, wird das Spiel am 16. Juni für PC-, PS4-, PS5-, Xbox One- und Xbox Series-Konsolen erscheinen.