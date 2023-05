F1 23 will mit der nächsten Stufe der Geschichte von Braking Point 2 Geschlechternormen brechen

HQ

Zum größten Teil ist Formula 1, wie die meisten Sportarten, eine von Männern dominierte Szene. Heute gibt es das W Series, das darauf abzielt, Frauen mehr Möglichkeiten im Motorsport zu geben, aber das ist nicht auf dem gleichen Leistungsniveau wie das der Formel 1 selbst. Unabhängig davon, dass dies in der realen Welt der Fall ist, versucht Codemasters, Geschlechternormen zu durchbrechen und zu erforschen, was passiert, wenn eine talentierte W Series-Fahrerin ihr Debüt in der Formel 1 in der F1 23 Braking Point 2-Geschichte geben möchte.

Wie in einem neuen Blogbeitrag und einem Deep-Dive-Video enthüllt wurde, werden in diesem nächsten Kapitel der Geschichte der fiktive W Series und der F2-Champion Callie Meyer um einen Platz im fiktiven Team von Konnersport Butler Racing Team kämpfen, einem Team, das derzeit die Rivalen Devon Butler und Aiden Jackson als Fahrer beschäftigt.

Uns wurde auch gesagt, dass das diesjährige Braking Point wirkungsvollere Entscheidungen haben wird, die sich auf euren Ruf und die Leistung und Entwicklung des Autos auswirken, und dass diese Ziele freischalten werden, die, je nachdem, ob ihr sie besteht oder nicht, "einen nachhaltigen Einfluss darauf haben, wie sich eine Storyline entwickelt".

Andernfalls erhalten Braking Point jetzt Podium Pass EP sowie andere Belohnungen für den Abschluss der Kampagne. Und jeder, der sich die Champions Edition des Spiels schnappt, kann die Braking Point-Charaktere im Mein Team-Modus verwenden.

Darüber hinaus sprach Codemasters ein wenig über das neue F1 World, das eine Drehscheibe für alles ist, was mit Multiplayer und Online zu tun hat. Es bietet Solo- und Multiplayer-Erlebnisse, ein gemeinsames Fortschrittssystem, tägliche, wöchentliche und saisonale Inhalte, ein neues Licence Level-System und mehr.

Du hast hier auch ein bestimmtes F1 World Auto, das du anpassen und aufrüsten kannst, um seine Leistung zu verbessern, mit Autoteilen und Teammitgliedern, die du durch Verträge verdient. Ein Tech Level bestimmt auch, wie Ihr Auto auf der Strecke funktioniert, was sich auf Geschwindigkeit, Handling, Bremsen, Effizienz und mehr auswirkt. Codemasters hat gesagt, dass alle Upgrades über F1 World freigeschaltet werden, aber dass "zusätzliche Upgrades" über die kostenlosen und VIP-Stufen der Podium Pass angeboten werden, die durch den Kauf von XP-Boosts schneller erworben werden können. Obwohl uns versprochen wird, dass "es keine Möglichkeiten gibt, einzelne Upgrades mit echtem Geld zu kaufen", ist es immer noch schwierig, von diesem Konzept nicht ein wenig besorgt zu sein.

Mehr über all diese Neuerungen erfährst du im Blogbeitrag oder im neuen Deep Dive unten.