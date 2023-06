F1 23 Impressionen: Ein Schritt in die richtige Richtung oder ein Stillstand an der Startlinie?

HQ

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass der schnellste Motorsport der Welt beliebter denn je ist. Die Tickets für die verschiedenen Veranstaltungen verkaufen sich wie nie zuvor, die Tribünen sind voll und die Presse, aber auch die Fahrer und das Personal müssen sich fast ins Fahrerlager kämpfen. Nie zuvor war die Aufregung so intensiv, die Fahrer wurden so genau beobachtet und jeder kleine Krümel leckeren Klatsches aus allen möglichen Blickwinkeln analysiert. Somit ist der Druck auf EA und Codemasters in der diesjährigen Ausgabe ihres F1-Spiels greifbarer als je zuvor.

Es reicht nicht aus, ein Produkt zu liefern, das nur die Wünsche aller Fans berücksichtigt und anhört, es wird auch erwartet, dass das Spiel genug Breite bietet, um sowohl Veteranen zufrieden zu stellen als auch Neulinge willkommen zu heißen. Es stellt sich also die Frage, ob die diesjährige Iteration der Formel 1 die Erwartungen erfüllt. Baut F1 23 auf den Stärken früherer Titel auf, geht es auf Fanwünsche und Kritik ein und nicht zuletzt, ist diese Neuauflage ein Schritt in die richtige Richtung?

Braking Point ist zurück mit einem neuen Kapitel voller Dramatik.

Wir hatten die Möglichkeit, einen Blick unter die Motorhaube zu werfen, oder genauer gesagt - in das Cockpit der diesjährigen Ausgabe der Formel 1 zu springen und über eine Handvoll Strecken zu sausen. Wir haben alles getestet, was Codemasters und die Vorschau von EA zu bieten haben, die vielen Neuzugänge gesehen, uns mit Devon Butler in Braking Point 2 (dem narrativen Einzelspielerteil) herumgeschlagen, das verbesserte Fahrgefühl erlebt, die visuellen Upgrades bis ins kleinste Detail studiert und vieles, vieles mehr.

Zunächst einmal muss ich klarstellen, dass die Vorschau nur einen kleinen Teil des gesamten Spiels darstellt. Nur acht Tracks waren verfügbar und das Team von Codemasters verspricht noch viele Optimierungen, die bis zur Veröffentlichung in etwa drei Wochen passieren werden. Trotzdem waren die ersten Eindrücke und Erfahrungen sehr gut. Es steht außer Frage, dass Codemasters ziemlich hart daran gearbeitet hat, vieles von dem zu verbessern, was in den Ausgaben der vergangenen Jahre kritisiert wurde.

F1 23 bietet ein verbessertes Fahrgefühl, insbesondere für diejenigen, die mit einem Controller spielen (wie ich es getan habe).

Ich persönlich war noch nie jemand, der auf dem heiligen Altar des Realismus predigt. Ein Großteil der Freude für mich, wenn es um Autospiele geht, liegt oft irgendwo in der Mitte der Straße, einer fairen Balance zwischen Realismus und Arcade. Ein Kompromiss, den F1-Spiele in der Vergangenheit recht gut eingefangen haben, und diese Tradition scheint sich in F1 23 fortzusetzen. Denn auch wenn Codemasters und EA immer noch eine gewisse Ambivalenz hinsichtlich der Ambitionen des Spiels zeigen, war die Vorschau im Vergleich zu früheren Titeln ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung.

Die versprochenen Änderungen am Verhalten der Autos, am allgemeinen Fahrgefühl, an der Physik und der erneute Fokus vor allem darauf, dies den (vielen) Spielern, die mit einem Controller spielen, richtig zu vermitteln, scheinen gelungen zu sein. Das aktualisierte und viel steifere Chassis der in diesem Jahr eingeführten F1-Autos wurde auf eine ganz neue Art und Weise zum Leben erweckt und die frustrierende Unberechenbarkeit, die F1 22 plagte, wurde weggeblasen. Was wir stattdessen bekommen haben, ist etwas viel Nuancierteres, das ein völlig anderes Maß an Kontrolle ermöglicht, ohne entweder übermäßig strafend oder verdummt zu sein.

Imola, einer der acht Tracks, die in der Vorschau verfügbar sind.

Aber nicht nur das Fahrgefühl hat einen Schub erhalten, auch auf visueller Ebene verspricht F1 23 einige Änderungen und Codemasters behauptet, ein völlig neues System verwendet zu haben, ähnlich dem, das in der Filmindustrie verwendet wird, um uns mehr Realismus zu verleihen. Sowohl Farbe als auch Licht werden auf eine völlig neue Art und Weise dekodiert und sogar die Charaktermodelle des Spiels wurden verbessert. Sicher, es gibt hier immer noch ein gewisses Maß an Uncanny Valley, aber es wird im Einzelspielermodus deutlich, Braking Point 2, dass die einzelnen Gesichter deutlich raffinierter geworden sind.

Was dies noch beeindruckender macht, ist, dass F1 23 immer noch auf der gleichen Spiel-Engine wie im letzten Jahr läuft, es aber immer noch schafft, das zu liefern, was grafisch weitaus beeindruckender ist als F1 22. Unter den Lichtern durch Bahrain zu rasen, während der Nachthimmel weit darüber ruht, hat noch nie besser ausgesehen. Und das, ohne besonders anspruchsvoller zu sein als frühere Titel. Ganz fehlerfrei verlief die Präsentation allerdings nicht, aber da es sich um eine Vorschau handelt, die auch schon einige Wochen alt ist, ist das zu erwarten.

Eine weitere positive Nachricht, nicht zuletzt für alle, die eine gut strukturierte Erzählung schätzen, ist das neue Kapitel von Braking Point. Codemasters neueste Geschichte verspricht eine Fortsetzung der Erzählung (und des Konflikts) zwischen Aiden Jackson und Devon Butler, etwas, das in diesem Jahr auch um die F2-Siegerin Callie Mayer erweitert wird. Drei Kapitel einer umfangreichen, mehrstündigen Geschichte standen zum Testen zur Verfügung, und vieles ist von früher wiederzuerkennen. Im Guten wie im Schlechten.

Schließlich sollte auch erwähnt werden, dass Rennen jetzt in einem komprimierteren Format erlebt werden können, 35% der Gesamtdistanz. Ein Feature, auf das viele Fans gehofft hatten, und damit ein weiterer Bereich, in dem sich die Entwickler die Zeit genommen haben, das Feedback und die Wünsche der Spieler zu sammeln und anzuhören. Und das ist eindeutig die Richtschnur, die den gesamten Prozess von Anfang bis Ende mit F1 23 durchdrungen hat, denn wie ich bereits erwähnt habe, ist es sehr beeindruckend, wie viele und relativ große (positive) Änderungen Codemasters und EA hier tatsächlich erreicht haben.

Die Charaktere sehen in diesem Jahr deutlich besser aus.

Egal, ob du zu der Gruppe von Spielern gehörst, die einfach nur faulenzen wollen, ohne sich überfordert zu fühlen, oder Zehntelsekunden herausquetschen und die Autos an ihre Grenzen bringen wollen, F1 23 will liefern. Die letztjährige Ausgabe war in den Augen vieler leider eine Enttäuschung, und vielleicht wurde etwas mehr versprochen, als letztendlich in einem Jahr erreicht werden konnte. Aber in dieser Hinsicht deutet alles darauf hin, dass F1 23 das genaue Gegenteil ist, und ich hatte viel Spaß mit der Vorschau, die alles richtig zu machen scheint - und die vielleicht das vollständigste F1-Spiel seit vielen, vielen Jahren ist, wenn sie in drei Wochen erscheint.