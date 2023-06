HQ

Der schnellste Motorsport der Welt ist mit aller Macht zurück. Nach dem Flop im letzten Jahr hat Codemasters das Schiff neu ausgerichtet und in die richtige Richtung gelenkt, um sich auf eine unvergessliche Motorenparty vorzubereiten. Denn es gibt allen Grund zum Feiern für Fans, wenn das viel gehypte F1 23 endlich veröffentlicht wird - vollgepackt mit lang erwarteten Verbesserungen. Nicht nur, dass der Braking Point-Karrieremodus zurückgekehrt ist, und zwar eine sehr willkommene Rückkehr, sondern auch die computergesteuerten Konkurrenten sind deutlich schlauer, weniger crashanfällig und viel dynamischer in ihrem Verhalten geworden. Aber auch (und vielleicht am wichtigsten) wurde das Fahrerlebnis komplett überarbeitet und das Ergebnis ist nichts weniger als das vollständigste F1-Spiel seit Jahren, vollgepackt mit hochwertigen Inhalten und bezaubernden, fesselnden Rennen.

Als selbsternannter F1-Guru der Redaktion war der Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels voller Gedanken, Fragen und Hoffnungen. Schließlich war der Sport noch nie so groß wie jetzt und seine Popularität zeigt keine Anzeichen eines Nachlassens, daher war es wirklich wichtig, dass Codemasters und EA nicht mit F1 23 herumfummeln. Ich freue mich, berichten zu können, dass dies sicherlich nicht der Fall war, und die Unterschiede zum letztjährigen Spiel sind sowohl grundlegend als auch transformativ. Es ist klar, dass diejenigen, die an der Entwicklung beteiligt waren, auf die Kritik und die Beschwerden rund um F1 22 gehört haben, insbesondere im Laufe des Jahres. Tauchen wir also etwas tiefer ein und schauen uns genauer an, was das eigentlich bedeutet.

In erster Linie. Egal, ob du dich entscheidest, in den Career-Modus zu springen, einzelne Rennen zu fahren oder online gegen menschliche Gegner anzutreten, das verbesserte Fahrerlebnis und die Reaktionsfähigkeit des Autos werden sofort spürbar sein. Von dem Moment an, in dem Sie das Gaspedal drücken, bis zu dem Moment, in dem Sie Ihre erste Kurve in Angriff nehmen, sind die Änderungen auf die bestmögliche Weise klar. Und nein, dies ist keineswegs ein Simulator - aber das ändert nichts daran, dass sich das überarbeitete Physikmodell phänomenal anfühlt. Die Autos sind wendiger, agiler und deutlich spritziger. Aber am wichtigsten ist, dass es ein ganz neues Maß an Aggression ermöglicht, wenn es darum geht, die Strecken anzugreifen und zu versuchen, Runde für Runde ein paar zusätzliche Tausendstelsekunden einzusparen.

Konersport hat sowohl auf als auch neben der Strecke mit Konflikten zu kämpfen.

Es gibt einen Detaillierungsgrad, der früheren Spielen einfach gefehlt hat, mit einem Gefühl, das irgendwo zwischen Arcade-Action und Simulator liegt. F1 23 lädt ein und fordert dich gleichzeitig heraus und fordert dich heraus, in einem unglaublich befriedigenden Tanz auf Messers Schneide, der häufiger belohnt als bestraft, etwas härter zu pushen. Vorbei sind die übermäßig reaktiven, überempfindlichen Autos von gestern und es fühlt sich nicht mehr wie ein ständiger Wrestling-Kampf an, um über Strecken zu rasen. Nein, es ist nicht perfekt und einige mögen sagen, dass das Spiel ein wenig verdummt wurde. Aber in der Formel 1 auf der Konsole ging es nie um reine Simulation, und wenn es das ist, wonach Sie suchen, möchten Sie vielleicht Ihre Rennbedürfnisse woanders befriedigen.

Ein weiterer großer Anziehungspunkt des Spiels ist der Braking Point-Modus, der nach einer langen Pause endlich wieder da ist. Eine charmante und überraschend fesselnde Geschichte, in der Sie erneut die Möglichkeit haben, als Wunderkind Aiden Jackson und die egoistische Diva Devon Butler zu spielen. Ebenfalls neu in diesem Jahr ist der weibliche F2-Star Callie Mayer, die etwas erfrischende Abwechslung in die alte Bande bringt. Sie ist eine willkommene Ergänzung, die auch einige interessante, bisher unerforschte Wege des Geschichtenerzählens eröffnet, die sich auf das Fiktive Konnersport Racing Team konzentrieren, mit Drama sowohl auf als auch neben der Strecke.

Es ist klar, dass viel Inspiration von Netflix' immens beliebtem Drive to Survive genommen wurde, und obwohl Braking Point 2 Sie mit seinem Storytelling wahrscheinlich nicht vom Sitz fallen lässt, sind die Interaktionen zwischen den drei Hauptfiguren und den Managern von Konnersport faszinierend. Die Parallelen zu Drive to Survive sind natürlich unverkennbar und das Drama kann gelegentlich schmerzhaft konstruierte Ausmaße erreichen. Aber als Einführung in das Spiel und den F1-Zirkus macht Braking Point mit seiner ausgewogenen Mischung aus Rennen und Intrigen einen brillanten Job. Dallas auf Rädern, wenn man so will, gut produziert, einnehmend, aber ein bisschen gekünstelt.

F1 23 hat eine wirklich schöne Präsentation, vor allem mit der neuen, etwas wärmeren und filmischen Palette.

Neben Braking Point gibt es auch den Career-Modus, auf den du zurückgreifen kannst, wenn du es satt hast. Der umfangreiche Karrieremodus des Spiels wurde direkt aus dem letztjährigen Spiel übernommen, von dem vieles unverändert ist, abzüglich Updates für Fahrer und Strecken, bietet aber immer noch das gleiche großartige Erlebnis für diejenigen Spieler, die kopfüber in die F1-Rennstrecke eintauchen und das volle, umfassendste Erlebnis erhalten möchten. Wenn Sie möchten, können Sie es auch mit einem Freund fahren, der dann die Rolle des Beifahrers des Teams übernimmt.

Schließlich haben wir auch F1 World, das grob als das Äquivalent des Spiels zu Ultimate Team beschrieben werden kann, das jetzt das ersetzt und absorbiert, was letztes Jahr als F1 Life eingeführt wurde. Es ist ein alternativer Karrieremodus, in dem du dein eigenes Rennteam erstellen, deine Autos aufrüsten und verschiedene Strategien anwenden kannst. Wenn du online spielst, verdienst du Erfahrungspunkte, die wiederum neue Autoteile, visuelle Upgrades, Strategien und vieles mehr freischalten. Zum Glück ist es (noch) nicht möglich, echtes Geld in F1 World auszugeben, und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt.

Es besteht kein Zweifel, dass F1 23 ein fantastisch kompetentes Paket ist, insbesondere für Fans des Sports. Das Spiel ist ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung und ein großes Upgrade in den kritischsten Bereichen im Vergleich zu seinem Vorgänger. Das Rennen mit den lächerlich schnellen Autos hat sich selten besser angefühlt, und F1 World und Braking Point 2 bieten unzählige Stunden brillanter Unterhaltung, egal ob Sie alleine oder online spielen möchten. Gibt es Raum für Verbesserungen? Ja, natürlich - es wäre seltsam, wenn es das nicht gäbe. Optisch hätte man mehr machen können und es fehlen noch historische Autos und Rennstrecken.

Der Karrieremodus bietet eine lächerliche Menge an Unterhaltung für diejenigen, die willens und in der Lage sind.

Es ist klar, dass Codemasters sich auf einige Teile mehr konzentriert hat als auf andere, und mit mehr Entwicklungszeit hätte das diesjährige Spiel genauso gut werden können, wie es war, vielleicht sogar ein Meisterwerk. Was mich auch fragen lässt, ob diese jährliche Überarbeitung der Lizenz langfristig eine so gute Idee für die Serie ist, was in Zukunft ein potenzielles Problem darstellen könnte. Aber es besteht kein Zweifel, dass F1 23 ein absolut brillantes Spiel ist. Es klingt fantastisch, sieht spektakulär aus und hat selten ein so unterhaltsames, zugängliches Erlebnis geboten. Unabhängig davon, ob Sie ein bereits treuer Fan oder ein neugieriger Neuling sind. Die Formel 1 war selten besser.