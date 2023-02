F1 22 markiert den Beginn der Saison 2023 mit der neuen Lackierung von Alfa Romeo

HQ

Die Formula 1 Saison 2023 ist im Grunde hier. Die Tests vor der Saison sind im Gange und werden ab morgen zu sehen sein, und das alles, nachdem jedes Team die Gelegenheit genutzt hat, seine neuen Autos in den letzten Wochen zu enthüllen. Während der erste Grand Prix des Jahres für das nächste Wochenende in Bahrain angesetzt ist, macht Codemasters F1 22 einen Sprung, indem er die Spieler in ein Auto springen lässt, das einige der neuen 2023-Lackierungen trägt.

Insbesondere ist es das C43-Auto von Alfa Romeo, das im Wesentlichen als Lackierung für sein 2022-Auto in die Formel 1 22 gebracht werden kann. Das bedeutet, dass Sie die Strecke in der auffälligen Farbgebung mit einer Kombination aus Scharlachrot und Kohlefaserschwarz antreten können.

"Die Tests vor der Saison sind ein mit Spannung erwarteter Moment im Formula 1-Kalender und die erste Gelegenheit für die Fans, zu sehen, wie sich die neuen Autos in der Startaufstellung schlagen", sagte John Merchant, F1 Global Brand Director bei EA Sports. "Wir freuen uns, Teil des Neustarts 2023 zu werden, indem wir unseren Spielern die Möglichkeit geben, als Erste den C43 zu fahren und zu testen."

Werfen Sie einen Blick auf die elegante Autolackierung unten.