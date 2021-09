F1 2021 bekommt bis Ende des Jahres zwei neue Strecken

HQ

Anfang der Woche wurde das Rennspiel F1 2021 mit frischen Inhalten aktualisiert. Das Highlight dieses Updates ist die sommerliche Strecke Portimao, dem Austragungsort des Großen Preises von Portugal. Codemasters hat gleichzeitig ein neues Safety-Car von Aston Martin bereitgestellt und die Fahrzeugleistung der Rennautos mit aktuellen Daten der 2021er Saison aufgefrischt.

Irgendwann im Oktober soll laut den Entwicklern das nächste kostenlose Update im Spiel landen, das eine Strecke in Italien (Imola Circuit) einführt. Das letzte geplante Update für 2021 wird im November eintreffen und es leitet die diesjährige F2-Saison ein. Darüber hinaus wird, wie in den beiden Fällen zuvor, eine neue Strecke in das Lizenzspiel integriert: Jeddah Street Circuit aus Saudi-Arabien.