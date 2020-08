F1 2020 unterstützt Schumacher-Initiative "Keep Fighting" mit DLC

Wir freuen uns immer, wenn ein Entwickler weitere Inhalte für ein Spiel veröffentlicht und den Erlös für einen guten Zweck verwendet. Codemasters will genau das tun und kündigte deshalb einen kleinen Content-Drop für ihr aktuelles Rennspiel F1 2020 an. Sie wollen die "Keep Fighting Foundation" der Schumacher-Familie finanziell unterstützen und verkaufen ein Paket aus "Autolackierung, Podium-Emote, einen Helm, Handschuhe, einen Anzug und ein Abzeichen" an die Fans. Das Keep-Fighting-Foundation-DLC kostet auf dem PC rund 4 Euro, Konsolenbesitzer zahlen 5 Euro dafür. Es soll auf allen Plattformen von F1 2020 im Laufe des Tages erscheinen.

