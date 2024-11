F0rest kehrt zu Ninjas in Pyjamas zurück

HQ

Ninjas in Pyjamas hat versucht, seine Reihen zu stärken, indem es eine seiner Legenden und einen der größten Veteranennamen in kompetitiven Counter-Strike zurückbringt. Patrik "f0rest" Lindberg ist zur schwedischen Organisation zurückgekehrt, wenn auch in einer Rolle, die sich von der aktiven Aufstellung unterscheidet.

F0rest kehrt zu NIP zurück, um als Markenbotschafter und Content Creator zu fungieren. In einem Artikel erfahren wir, dass er versuchen wird, den Fans das Spiel näher zu bringen, während er regelmäßig auf Twitch streamt und an FACEIT-Turnieren teilnimmt, bei denen Fans neben oder gegen ihn antreten können.

Hicham Chahine, CEO von NIP, sagte über die Rückkehr von f0rest: "Es ist eine Freude, eines der bekanntesten Gesichter in der Geschichte unseres Unternehmens wieder willkommen zu heißen. Patriks Einfluss und sein Engagement für NIP machten seine Rückkehr zu einer leichten Entscheidung, und wir freuen uns auf dieses neue Kapitel."