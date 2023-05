Ezra Miller wird weiterhin The Flash spielen

HQ

Wenn man die Produktion des Films verfolgt, der auf dem schnellsten (?) Superhelden der Welt basiert, war es auch fast unmöglich, die Kontroverse um Ezra Miller zu vermeiden. Etwas, das viele, einschließlich uns in der Redaktion, dazu brachte, sich zu fragen, ob der Schauspieler überhaupt eine Zukunft bei Warner hatte - oder bei irgendjemand anderem.

Drogenmissbrauch, sexuelle Annäherungsversuche an Minderjährige und Gewaltverbrechen. Es ist sicherlich keine schöne Liste und ging so weit, dass Warner den Schauspieler zwang, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, zusätzlich zu seinem fast vollständigen Ausschluss von der Werbetour von The Flash. Doch trotz aller Probleme sieht es nun so aus, als würde Miller tatsächlich in seiner Rolle weitermachen, sollte es in Zukunft Fortsetzungen geben.

Das sagte The Flash-Regisseur Andy Muschietti, als er kürzlich im Podcast The Discourse auftrat.

"Wenn [eine Fortsetzung] passiert, ja. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der diesen Charakter so gut spielen kann wie sie. Die anderen Darstellungen des Charakters sind großartig, aber diese besondere Vision des Charakters, sie haben sich einfach darin ausgezeichnet. Und, wie du schon sagtest, die beiden Barrys – es fühlt sich an wie ein Charakter, der für sie gemacht wurde."

Muschietti lobte Miller auch für seine Bemühungen während der Dreharbeiten.

"In der Hauptfotografie war Ezra brillant und der engagierteste und professionellste [Schauspieler]. Ezra hat für diese Rolle alles gegeben – körperlich, kreativ, emotional. Sie waren absolut überragend."

Heutzutage hört man nur noch selten davon, dass Schauspielern eine zweite Chance gegeben wird, also hoffen wir, dass Miller die Gelegenheit wirklich nutzt und versteht, wie groß das ist. DC-Chef Peter Safran hat sich zuvor zu der Situation geäußert und damals erwähnt, dass die Zukunft seines Schauspielers diskutiert wurde, aber dass es in den letzten Monaten viele positive Fortschritte gegeben hat.

"Ezra setzt sich voll und ganz für ihre Genesung ein, und wir unterstützen diese Reise, auf der sie sich gerade befinden, voll und ganz. Wenn die Zeit reif ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie bereit sind, die Diskussion zu führen, werden wir alle herausfinden, was der beste Weg nach vorne ist. Aber im Moment konzentrieren sie sich voll und ganz auf ihre Genesung. Und in unseren Gesprächen mit ihnen in den letzten Monaten hat man das Gefühl, dass sie enorme Fortschritte machen."

Eine gewisse Doppelmoral scheint zu existieren, wenn man bedenkt, dass andere Schauspieler nach Fehlern, die im Vergleich zu dem, was Miller getan hat, oft verblassen, in die Kälte geworfen wurden. Wenn er eine zweite Chance bekommt, sollte man dann nicht auch anderen das Gleiche bieten?

Was denkst du über die Situation?