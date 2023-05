Ezra Miller wird für ihre Leistung in The Flash geehrt

HQ

In Wahrheit ist es ein kleines Wunder, dass Ezra Miller noch eine Karriere hat. Denn wenn man nicht in den letzten Monaten unter einem Felsen gelebt hat, war es fast unmöglich, dem Drama zu entkommen, das im Gefolge des Schauspielers entstanden ist. Sie wurden nicht nur wegen Körperverletzung und Einbruchs verhaftet, sondern auch beschuldigt, Kontakt zu Minderjährigen zu sexuellen Zwecken gehabt zu haben. Trotz dieses Verhaltens gibt es Menschen, die hinter Miller stehen und sie feiern.

Einer von ihnen ist Paul Austerberry, der Produktionsdesigner von The Flash, und in einem Interview mit CBC erwähnte er, dass Ezra Millers Leistung in dem Film so außergewöhnlich ist, dass die Leute all die Dinge vergessen werden, die sie im vergangenen Jahr getan haben und wofür sie beschuldigt wurden. Austerberry war auch darauf bedacht, darauf hinzuweisen, wie äußerst professionell Miller während der Dreharbeiten trotz all des äußeren Drucks war. Aber natürlich ist es nicht nur Miller, der gelobt wird, der Film hat auch ungewöhnlich gute Presse- und Vorschaugespräche haben ihn als einen der besten Superheldenfilme aller Zeiten gefeiert.

Was hältst du von Ezra Miller, hätte DC sie ersetzen sollen, und was hältst du von The Flash Film?