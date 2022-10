Ezra Miller spielt wieder The Flash

HQ

Die Berichterstattung über The Flash war in den letzten Monaten ein trauriger Zustand. Es ging weniger um den eigentlichen Film und die Tatsache, dass Michael Keaton (und möglicherweise Ben Affleck) als Batman zurückkehrt, als vielmehr um Ezra Miller und seine Skandale.

Die Probleme waren so groß, dass Warner Berichten zufolge erwog, es ganz abzusagen. Glücklicherweise erkannte Miller schließlich, was er tat, stimmte einer psychiatrischen Behandlung zu und entschuldigte sich öffentlich. Und es scheint, als würden sich die Dinge jetzt sowohl für Miller als auch für The Flash wieder in die richtige Richtung bewegen.

Wie von The Wrap berichtet, hat Miller erneut den Anzug von The Flash angezogen, um sowohl neue Szenen als auch ein paar Nachdrehs für den Film aufzunehmen. Hoffentlich bedeutet dies, dass der Regisseur Andy Muschietti (It, and It Chapter Two) in der Lage sein wird, seine Vision für The Flash zu liefern, wenn es am 23. Juni 2023 Premiere feiert.