Extrem seltenes NES-Spiel feiert diesen Sommer ein Comeback

Wenn Sie jemals versucht haben, Mr. Gimmick bei eBay zu kaufen, wissen Sie, dass Sie selbst in durchschnittlichem Zustand etwa 2.000 US-Dollar für ein Exemplar ausgeben müssen. Dieser NES-Titel wurde 1992 in Japan als Gimmick veröffentlicht, wurde aber später in Skandinavien (und nirgendwo sonst) sowie Mr. Gimmick veröffentlicht.

Da Skandinavien die einzige Region war, in der es außerhalb Japans auf den Markt kam - und es sich zunächst um einen ziemlich obskuren Titel handelte -, ist es unter Sammlern zu einer Seltenheit geworden, und es gibt nur wenige legale Möglichkeiten für die Leute, zu sehen, was das Spiel tatsächlich zu bieten hat. Aus diesem Grund hat Bitwave Games beschlossen, eine kulturelle Tat zu vollbringen.

Sie veröffentlichen jetzt diesen Sommer eine aktualisierte Version von Mr. Gimmick namens Gimmick: Special Edition. In der Pressemitteilung heißt es, dass dieser Titel "einen besonderen Platz in den Herzen vieler Retro-Spieler einnimmt, unvergesslich für seinen liebenswerten Helden Youkai Yumetaro, sein unglaubliches physikbasiertes Gameplay und seine erstaunliche Grafik, die das NES an seine absoluten Grenzen gebracht hat".

Es erscheint am 6. Juli für PC, PlayStation und Switch, kurz darauf folgt eine Xbox-Veröffentlichung. Seht euch unten den ersten Trailer sowie einige Screenshots und ein Artwork an.