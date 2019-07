Extraharter Lunatic-Schwierigkeitsgrad kommt erst nach Start zu Fire Emblem: Three Houses

Wir sind nur noch einen Tag von der Veröffentlichung des Switch-exklusiven Strategie-Rollenspiels Fire Emblem: Three Houses entfernt und ihr dürft euch schon einmal auf unsere Eindrücke zum Spiel freuen, die wir am Nachmittag mit euch teilen dürfen. Entwickler Intelligent Systems hat ein umfangreiches Spiel geschaffen, das Fans noch lange beschäftigen wird. Damit ihr auch nach vielen Stunden noch vom Abenteuer gefordert werdet, soll nach dem offiziellen Verkaufsstart der sogenannte Lunatic-Schwierigkeitsgrad zu Three Houses kommen. Das bestätigte Game Director Genki Yokota dem japanischen Famitsu-Magazin diese Woche.

Im Interview habe sich Yokota laut Game Informer für die Verzögerung entschuldigt, gleichzeitig jedoch versprochen, dass die große Herausforderung als kostenloses Update geplant sei. Ein konkreter Zeitrahmen ist anscheinend nicht gegeben worden, hoffentlich lässt das Studio seine Fans nicht zu lange warten.

Wir haben kürzlich erfahren, dass ein Spieldurchlauf von Fire Emblem: Three Houses um die 80 Stunden dauern soll. Ob das wirklich stimmt, verraten wir euch nachher in unserer Kritik - Stefan hat das Spiel nämlich bereits fast zweimal durchgespielt. Fire-Emblem-Fans dürfen sich auf jeden Fall auf eine spannende Geschichte gefasst machen, freut ihr euch auf das Spiel?

