Extraction-Spin-off von Netflix bestätigt

Das Extraction-Universum expandiert, da Netflix nun bestätigt hat, dass eine Spin-off-Serie mit Omar Sy, bekannt für seine Rolle in Lupin, auf dem Weg ist. Die achtteilige Produktion folgt einem Söldner, der auf eine gefährliche Mission nach Libyen geschickt wird, und wird von Glen Mazzara produziert, der zuvor an The Walking Dead beteiligt war. Joe und Anthony Russo sind ebenfalls als ausführende Produzenten beteiligt, da Netflix den Erfolg, den die Filme mit Chris Hemsworth ausgelöst haben, fortsetzen möchte.

Mazzara kommentierte das Projekt:

"Ich bin ein sehr glücklicher Mann, Omar ist ein riesiges Talent. Joe, Anthony und Angela haben mich in der AGBO-Familie willkommen geheißen. Das Team von Netflix ist wirklich das beste, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Wirklich ein Glück."

Ein genaues Premierendatum für die Extraction-Serie wurde noch nicht bekannt gegeben. In der Zwischenzeit plant Netflix auch, noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten zu einem dritten Extraction-Film mit Hemsworth zu beginnen.

