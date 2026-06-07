Extraction Shooter-Action steht im DMZ-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 4 im Mittelpunkt

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Wir konnten euch in letzter Zeit alles über Call of Duty: Modern Warfare 4 erzählen, in Form von speziellen Vorschauen nach einer frühzeitigen Reise nach Los Angeles, um das Spiel zu testen. Wir konnten einen frühen Ausschnitt des Kampagnenteils des größeren Erlebnisses sehen, außerdem haben wir auch einige Mehrspieler-Spiele gespielt, gefolgt von einer großen Erkundung des dritten großen Modus, der im Projekt angeboten wird, nämlich dem Extraction-Shooter-ähnlichen DMZ.

Da die Xbox Games Showcase gerade zu Ende gegangen ist und Call of Duty heutzutage ein Xbox-Eigentum ist, war Modern Warfare 4 Teil der Ausstrahlung und war offiziell der letzte Teil der Showcase, bevor danach Gears of War: E-Day Direct stattfand. Dieser Einblick in das Spiel konzentrierte sich speziell auf den DMZ-Teil des Spiels und hob die intensive Extraktion und Mehrspieler-Action hervor, die Spieler selbst erleben werden, wenn der Modus im Oktober parallel zum Projekt startet.

Sehen Sie sich unten den neuen Modern Warfare 4-Trailer an und denken Sie daran, dass das Spiel am Veröffentlichungstag am 23. Oktober auch für PC, PS5, Xbox Series X/ S und Nintendo Switch 2 erscheint. Hinzu kommt, dass Modern Warfare 4 nach ein paar Jahren als Day-One-Game Pass-Inklusion nicht folgen wird.