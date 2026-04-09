Extraction 3 soll Berichten zufolge auf dem Weg sein, wobei Chris Hemsworth als Hauptdarsteller zurückkehrt

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Beide Extraction-Filme auf Netflix waren bei den Fans ziemlich erfolgreich, weshalb es etwas überraschend ist, dass der Streaming-Riese nicht versucht hat, die Serie schneller auszubauen. Der zweite Film erschien 2023, und nun ist ein neuer Bericht von Deadline erschienen, dass bei einem dritten Film eine Schadensregulierung im Gange ist, wobei Chris Hemsworth zugestimmt hat, seine Rolle als Actionheld Rake erneut zu übernehmen.

Der Bericht weist darauf hin, dass Extraction 3 auch Idris Elba und Golshifteh Farahani in ihren jeweiligen Rollen sehen wird und dass die Produktion des Films bereits diesen Sommer beginnen könnte, was darauf hindeutet, dass eine Premiere 2027 keineswegs ausgeschlossen ist. Hinter der Kamera kehrt Sam Hargrave als Regisseur zurück, während David Weil das Drehbuch schreibt.

Es wurden keine genauen Informationen zur Handlung oder ein tatsächliches Veröffentlichungsdatum genannt, aber wenn dir die beiden Extraction-Filme bisher gefallen haben, ist die gute Nachricht, dass es in guter Zeit einen dritten geben wird.