Extraction 3 hat offiziell mit den Dreharbeiten begonnen, Chris Hemsworth und Idris Elba kehren zurück, um die Hauptrollen zu spielen

Im April wurde berichtet, dass Netflix mit den Kreativen und Stars hinter den Extraction-Filmen Gespräche führe, um ein drittes Kapitel der Saga zu realisieren. Dies wurde dann bestätigt, als ein anderer Bericht behauptete, Produktionspläne für das Projekt würden vereinbart, was darauf hindeutet, dass es nicht mehr lange dauern könnte, bis die Produktion beginnt.

Wir können diesen Berichten nun mit der Bestätigung nachgehen, dass Extraction 3 offiziell in Produktion ist. Netflix hat ein erstes Bild vom Set des Films veröffentlicht, das enthüllt, dass Chris Hemsworth als Hauptfigur Rake zurückkehren wird, unterstützt von Idris Elbas Alcott. Sam Hargrave ist ebenfalls wieder auf dem Regiestuhl.

Was man von diesem nächsten Kapitel erwarten kann: Das von Hargrave gehaltene Klapperbrett wirft vielleicht etwas Licht auf das Projekt, nämlich dass offenbar ein Frachtschiff von Hubschraubern in einer von Südostasien inspirierten Umgebung belagert wird, wenn man den Dschungel und das Inselarchipel betrachtet. Dies ist keineswegs eine Bestätigung fester Details, aber es wäre ungewöhnlich, wenn das Klappbrett Details mit so geringer Bedeutung hätte.

Was das Premierendatum des Projekts betrifft: Wenn die Produktion jetzt läuft, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Extraction 3 2027 auf Netflix sehen werden.