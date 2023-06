Extraction 3 findet offiziell statt

HQ

Am vergangenen Freitag feierte die Fortsetzung des riesigen Netflix-Hits Extraction Premiere, aber es ist bereits die Rede von einem dritten Film über den Söldner Tyler Rake, wenn wir Chris Hemsworth selbst glauben wollen (der zuvor gesagt hat, dass er gerne in die Rolle zurückkehren würde). Der Thor-Star sagte laut Variety während einer Netflix-Veranstaltung, dass sie bereits über ein drittes sprechen und dass er natürlich in die Rolle zurückkehren würde.

In unserer letzten Rezension des lang erwarteten zweiten Films haben wir den Film für seinen knallharten Stil und seine brillanten Actionsequenzen gelobt, so dass ein noch fleischigerer dritter Teil in unserer Welt geradezu großartig wäre. Was hältst du von Extraction 2? Möchtest du eine Drei sehen?