Extraction 2 zeigt Kämpfe in der Turnhalle, in einem Zug und mehr im Trailer

Der Teaser-Trailer zu Extraction 2, den Ben letzten Monat geteilt hat, zeigte hauptsächlich Chris Hemsworths Tyler Rake, wie er sich durch einen großen Gefängnishof kämpft, aber das ist bei weitem nicht der einzige Ort, an dem er am 16. Juni seine Fähigkeiten einsetzen wird.

Netflix hat jetzt den offiziellen Trailer von Extraction 2 veröffentlicht, in dem Hemsworth Bösewichte in einem Zug, in einem Fitnesscenter, in einem Penthouse (mit einer raffinierten Art, eine Granate zu verwenden), auf den Straßen der Stadt und im oben genannten Gefängnis verprügelt und tötet. Und das alles mit der gleichen coolen Choreografie und Kameraführung, die das Original zu einem anständigen Actionfilm gemacht hat.