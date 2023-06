Extraction 2 ist die bisher größte Netflix-Premiere des Jahres 2023

HQ

Chris Hemsworth und seine actiongeladene Fortsetzung des Hits Extraction aus dem Jahr 2020 ist offiziell die bisher größte Premiere von Netflix in diesem Jahr. Allein in den ersten drei Tagen wurde der Film 42,8 Millionen Mal gestreamt. Dies entspricht etwa 88 Millionen Stunden und übertrifft auch einen der beliebtesten Filme des Dienstes aus dem letzten Jahr, Glass Onion: A Knives Out Mystery. Das heißt, es besteht eine gute Chance, dass wir einen weiteren Film mit dem in den Hintern tretenden Tyler Rake sehen werden, und laut Hemsworth selbst sind intern bei Netflix bereits Gespräche im Gange.

Was hältst du von Extraction 2 und würdest du gerne mehr Filme mit Tyler Rake sehen?

