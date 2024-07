Externe Übersetzer für Nintendo werden nicht richtig genannt

HQ

In die Übersetzung fließt viel Arbeit. Denken Sie daran, wie viele unserer Lieblingsspiele ohne Untertitel in unserer Muttersprache oder sogar ohne eine richtige Synchronisation in einigen Fällen fast unspielbar wären. Bestimmte externe Übersetzer, die an Nintendo-Titeln arbeiten, sagen jedoch, dass sie nicht richtig gewürdigt wurden.

Im Gespräch mit Game Developer haben mehrere Quellen - die anonym bleiben möchten - erklärt, dass der Gaming-Riese sie bei großen Titeln wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Animal Crossing: New Horizons und mehr nicht richtig erwähnt hat.

Ein Mitarbeiter, der sich inzwischen selbstständig gemacht hat, sagte, dass er die meiste Zeit gutgeschrieben wurde, aber das kann je nach Entwickler variieren. "Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem das Unternehmen beschlossen hat, die hauseigenen Tester nicht in den Abspann aufzunehmen. Dies war eines der Professor Layton Spiele von Level-5. Nintendo of Europe kümmerte sich damals um die Lokalisierung und Veröffentlichung der Layton-Reihe. Die Übersetzer dieses Projekts protestierten heftig gegen diese Entscheidung, aber am Ende wurden die Tester für dieses Projekt nicht anerkannt", sagten sie.