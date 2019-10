Explosiver Launch-Trailer lässt Ghost Recon: Breakpoint krachen

Wer sich die Ultimate Edition von Ghost Recon: Breakpoint gekauft hat oder Mitglied von Ubisofts Premium-Service Uplay Plus ist, darf bereits seit Anfang der Woche in Ghost Recon: Breakpoint versinken. Morgen startet das Spiel für die Allgemeinheit, denn ab dem 4. Oktober steht das Spiel in den Läden bereit. Um noch einmal auf die bevorstehende Veröffentlichung hinzuweisen, gab es diese Woche den offiziellen Launch-Trailer, der die Spielwelt, unsere taktischen Möglichkeiten und die Bedrohungen in dieser Spielwelt demonstriert. Wir kämpfen im Nachfolger von Ghost Recon: Wildlands nämlich nicht nur gegen menschliche Soldaten, sondern auch und vor allem gegen Zukunftstechnik, wie zum Beispiel militärische Drohnen. Wer es klassischer mag, schaut sich im neuen PvP-Modus Ghost War um und demonstriert den menschlichen Kontrahenten die eigene Dominanz.

