Explosive Gameplay-Präsentation zu Necromunda: Hired Gun

Focus Home Interactive teilte diese Woche einen neuen Gameplay-Trailer für Necromunda: Hired Gun, der viele der Elemente zeigt, die bei der ursprünglichen Projektvorstellung Ende März lediglich angedeutet wurden. Mit der Kopfgeldjagd verdienen wir in diesem Ego-Shooter unseren Lebensunterhalt und rüsten unser Arsenal auf. An eurer Seite ist ein verlässlicher Hund namens Sheriff, den ihr mit Waffen und besseren Fähigkeiten ausstatten könnt.

Das Video gibt sich viel Mühe, die unterschiedlichen Waffen, Umgebungen und Feinde zu präsentieren. Bewegungsoptionen werden als Schlüsselelement herausgestellt, um in den Arenen dieses düsteren Sci-Fi-Universums zu überleben und gleichzeitig Geheimnisse aufzudecken. Findet ihr unterwegs unnötige Dinge, könnt ihr die Verkaufserlöse nach Abschluss einer Mission in weitere Upgrades investieren. Der rasante Ego-Shooter von Streum On Studio wird am 1. Juni auf PC und Konsolen eintreffen. Physische Handelsversionen kommen etwas später.