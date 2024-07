HQ

Das animierte Fernsehen befindet sich an einem seltsamen Ort. In den letzten Jahren gab es einen enormen Boom an animierten Comedy-Shows, die sich an Erwachsene richten, sei es Solar Opposites, Harley Quinn, Big Mouth, The Great North, Disenchantment, Mulligan, Paradise PD, F is for Family und so weiter, und das ganz zu schweigen von den oft ewigen Titanen der Branche wie The Simpsons, Family Guy, Archer, South Park, sogar Rick and Morty. Der Punkt ist, dass wir animierte Comedy-Serien nicht mehr als etwas Einzigartiges betrachten, sondern sie sind eine Modeerscheinung, und viele von ihnen sind entweder vergesslich oder langweilig. Das ist es auch, was mich zu Netflix' Exploding Kittens hingezogen hat, nun ja, das und die Tatsache, dass die Serie eigentlich eine Adaption eines Kartenspiels ist...

HQ

Vielleicht haben Sie Exploding Kittens schon einmal gespielt (wenn nicht, trommeln Sie ein paar Freunde zusammen und probieren Sie es aus, Sie werden es nicht bereuen), aber wenn das nicht der Fall ist, machen Sie sich keine Sorgen, diese Show hat sehr wenig mit diesem Spiel zu tun. Abgesehen von der Titelkarte, den beiden Hauptfiguren von Godcat und Devilcat und der einen oder anderen Anspielung hier und da handelt es sich im Grunde nur um eine Comedy-Serie, die untersucht, was passiert, wenn Gott auf die Erde geschickt und gezwungen wird, im Körper einer molligen Katze zu leben, nur weil er in den letzten paar hundert Jahren bei seinen üblichen unsterblichen Pflichten nachgelassen hat. Es gibt keine weiteren signifikanten Verbindungen zu dem Kartenspiel, und obwohl das eine gute Sache sein mag, bringt es die Serie auch in vertrautes und vergessenes Terrain.

Denn während niemand daran zweifeln wird, dass Exploding Kittens wunderbar und auffällig animiert ist (wie die meisten ähnlichen Shows), Momente von komödiantischem Gold hat, die einen zum Schmunzeln oder sogar zum Lachen bringen, und einige Darbietungen hat, die es wert sind, gefeiert und hervorgehoben zu werden, wobei Tom Ellis' Godcat hier definitiv der leuchtende Stern ist, tut Exploding Kittens auch nicht wirklich viel, um sich von vielen der anderen konkurrierenden Shows abzuheben, Viele davon sind nach ein oder zwei Staffeln bereits aus der Konserve.

Werbung:

Diese Serie hat nicht den rohen und verrückten schwarzen Humor von South Park, den Charme und Charakter von The Simpsons oder das komödiantische Timing von Family Guy. Es ist in keiner Weise eine schlechte TV-Serie, es fehlt ihr nur der Schwung und das gewisse Extra an Klasse, um sie über die bekannten und vergessenen anderen animierten Komödien zu erheben, die heutzutage Streamer zu verstopfen scheinen. Es gibt Momente der Brillanz in Exploding Kittens, Momente, die beweisen, dass diese Serie in interessante Richtungen gehen kann, aber gleichzeitig gibt es nicht genug davon, um mich zu begeistern, weiter zu schauen.

Mit nur neun 25-minütigen Episoden, die Sie sich in der ersten Staffel ansehen können, werden Sie nicht mit Exploding Kittens enttäuscht oder frustriert von der Zeit sein, die Sie ihr geschenkt haben. Aber Sie werden sich wahrscheinlich nicht anders fühlen, als wenn Sie eine der wenigen animierten Komödien gesehen haben, die ich im ersten Absatz aufgelistet habe. Dies ist ein weiteres Rädchen in der animierten Comedy-Maschinerie, es gibt nicht viel mehr über Exploding Kittens zu sagen.