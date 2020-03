Experten erkennen gewaltigen Verkaufsstart von Animal Crossing: New Horizons

Viele Menschen verbringen mittlerweile einen Großteil ihrer Zeit zuhause und da viele Geschäfte und öffentliche Einrichtungen schließen, bleibt endlich mehr Zeit für Spiele. Letzte Woche erschien Animal Crossing: New Horizons und es sieht ganz so aus, als ob der Umsatz des Spiels von der aktuellen Gesundheitskrise nicht sonderlich stark beeinträchtigt wird - eigentlich trifft wohl eher das Gegenteil zu.

Der Analyst Benji-Sales, der uns häufig mit Verkaufszahlen aus den USA aushilft, hat einige frühe Verkaufsprognosen für das starke Interesse am Spiel präsentiert und von den Ergebnissen selbst ein wenig beeindruckt: "Animal Crossing: New Leaf war das bisher meistverkaufte Animal-Crossing-Spiel mit über 12 Millionen Einheiten. Ich gehe davon aus, dass New Horizons in den nächsten Monaten über 12 Millionen ausgeliefert wird."

Der Journalist Christopher Dring verfolgt die britischen Verkaufscharts sehr genau und deshalb konnte er noch am Wochenende feststellen, dass "der Verkaufsstart von Animal Crossing: New Horizons in Großbritannien erfolgreicher ausfällt, als alle anderen Animal-Crossing-Spiele kombiniert (inklusive der Spin-Offs)". Auf GamesIndustry stellt er zudem klar, dass in diesen Daten bislang nicht einmal der digitale Absatz miteingerechnet werden konnte.