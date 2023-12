Experte unterstreicht Gemeinschaftsgefühl und Frustrationstoleranz als nicht so bekannte Vorteile von Videospielen

HQ

Als wir letzten Monat am Arucas Gaming Fest teilnahmen, wurde eine der Edugaming-Sitzungen von UNAM Professor Antonio Bernal, einem auf emotionale Intelligenz spezialisierten Psychologen, gehalten. Und während wir etwas über vielversprechende Spiele wie Luto oder über den globalen Status des E-Sport-Phänomens erfuhren, war dies vielleicht der interessanteste Vortrag, da er sich damit befasste, wie wir als Menschen mit Spielen umgehen.

Das Panel betrachtete Videospiele aus psychologischer Sicht und umgekehrt. Er streifte natürlich ihre mögliche "dunkle Seite" mit Themen wie Sucht und Mobbing, zog aber auch faszinierende Vergleiche mit dem Umgang mit Comics in den 50er Jahren oder dem Kino davor in den 30er Jahren, wobei der Hays-Kodex ausdrücklich als Selbstzensur erwähnt wurde. Die Gesellschaft war noch nicht bereit für das neue Medium, und es ist klar, dass einige Teile von ihr heute nicht bereit sind, das Spielen vollständig oder vielleicht auf die beste Art und Weise anzunehmen.

Bernal benutzte dann das klassische Bobo Doll Experiment, um Eltern, Schülern und Lehrern, die bei der Veranstaltung anwesend waren, zu erklären, dass gewalttätiges Verhalten und Aggressivität bei Kindern normalerweise von Erwachsenen inspiriert und nachgeahmt werden und nicht von den Unterhaltungswerkzeugen selbst allein.

Für diejenigen, die immer noch der Meinung sind, dass Videospiele zu Gewalt anstiften, verwies der Referent auf Erfahrungen wie SPARX, die Menschen helfen, mit Depressionen und Angstzuständen umzugehen, als moderne Methode der E-Therapie, die besser für die neuen Generationen geeignet ist.

Noch aufschlussreicher ist, dass der Professor einige Vorteile des Spielens von Videospielen auf den Tisch brachte, die vielleicht nicht die bekanntesten sind. Als wir schon oft von Fokus, Teamplay, Reflexen oder Richtungssinn/3D-Raumbewusstsein gehört haben, sprach Bernal mehr über die Flow-Theorie (und die "intime Beziehung von Videospielen zum Flow") und die kognitive Belastung, aber auch über die betonte Wahrnehmung von Gemeinschaft durch Multiplayer-Erlebnisse oder darüber, wie Gamer ihre Frustrationstoleranz fördern, indem sie sich verschiedenen Herausforderungen interaktiv stellen.

Und warum werden solche Vorteile nicht öfter kommuniziert? Dem Psychologen zufolge ist es das Gleiche wie bei guten Nachrichten oder dem, was er "den bösen Anreiz des Geldes" nannte: Die beliebtesten Geschichten in Zeitungen und Boulevardzeitungen sind diejenigen, die Angst und Empörung hervorrufen; Leider ist es das, worauf das Publikum am meisten reagiert und womit es sich am meisten beschäftigt.

Inwiefern glaubst du, dass Videospiele dich zu einem besseren Menschen machen?