Experte rät davon ab, Spiele zu 80 $ zu bepreisen, es sei denn, man ist Nintendo

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Tom Kaczmarczyk, CEO und Gründer der Business-Intelligence-Firma IndieBI und Experte für den Vertrieb von Videospielen, sagt, dass viele Entwickler ihre Spiele wirklich nicht über 70 Dollar bepreisen sollten. Während wir ständig Schlagzeilen über 80 Dollar sehen, die zur "neuen Norm" werden, möchte Kaczmarczyk, dass Spieleentwickler wissen, dass es zwar möglich ist, mit einem teuren Spiel Geld zu verdienen, 80-Dollar-Preise aber nur für eine Firma funktionieren: Nintendo.

"Eine Faustregel, die wir auch oft Kunden und potenziellen Entwicklern geben, ist, dass teurere Spiele insgesamt in der Regel mehr Geld einbringen. Wenn Sie also zwischen zwei verschiedenen Preispunkten unsicher waren, ist der Standardwahl des teureren Preises möglicherweise die bessere Option", erklärte Kaczmarczyk auf einer Podiumsdiskussion auf der Digital Dragons Conference (über GamesRadar+). Der Grund, warum Nintendo mit seiner teuren Strategie durchkommt, liegt darin, dass es ein geschlossenes Ökosystem hat, was bedeutet, dass man seine Spiele nirgendwo anders kaufen kann, und dass die Marke so stark bekannt ist, dass die Leute für den neuen Mario alles bezahlen.

Es gibt immer noch Möglichkeiten, mit teuren Spielen Geld zu verdienen, aber sie sind etwas seltsam. "Teurere Spiele scheinen mehr Geld zu bringen," Kaczmarczyk gibt zu, sagt aber, dass sie dafür auf einer Plattform wie Steam zum Beispiel ab und zu einen großen Rabatt bekommen sollten. Großartige Spiele können auf Steam so günstig sein, dass ein 70-Dollar-Spiel, das um 20 % fällt, im Vergleich zu besseren Angeboten auf der Plattform nicht so hart trifft. Deshalb muss es, selbst wenn es seltsam klingt, den Preis deines Spiels auf Steam bei einem Store Sale zu halbieren, vielleicht um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu erregen.