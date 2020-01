Experimenteller Koop-Modus für Ys VIII: Lacrimosa of Dana auf Steam

Nihon Falcoms JRPG Ys VIII: Lacrimosa of Dana wurde im Jahr 2018 auf dem PC veröffentlicht, doch das hindert den Entwickler nicht daran, die Spielversion auf Steam vor wenigen Tagen mit einem neuen Update zu erweitern. Wir sehen verschiedene Verbesserungen in Bereichen, wie der Benutzeroberfläche, der Grafik und der allgemeinen Performance, doch das Highlight dürfte eine "experimentelle" Funktion sein, die das lokale Koop-Erlebnis ermöglicht. Zwei Spieler dürfen gemeinsam an einem PC das fantastische Abenteuer erleben, allerdings müsst ihr vorher einige Einstellungen manuell umändern. Ihr solltet die genauen Schritte an dieser Stelle nachlesen, anschließend müsste der zweite Controller in der Steam-Version von Ys VIII: Lacrimosa of Dana erkannt werden.

