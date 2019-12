Expeditionsmodus in Control jetzt verfügbar

Auf den Game Awards hat Remedy mit ihrem Titel Control einige Preise abgesahnt und angesichts der weltweiten Laudatio wollte das finnische Unternehmen ihren Fans etwas zurückgeben. Aus diesem Grund haben sie am vergangenen Freitag einen kostenlosen Spielmodus für Control veröffentlicht, "Expeditions" heißt der. Der Inhalt wurde bereits vor einigen Wochen in der Roadmap zum Spiel enthüllt und ist mittlerweile für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Darin stecken neue Herausforderungen und Belohnungen, die ihr jedoch erst einmal finden müsst - alle weiteren Infos gibt es auf der offiziellen Webseite. Die erste richtige Story-Erweiterung, The Foundation, wird laut dem neuen Video am 26. März veröffentlicht.

You watching Werben