Expeditions: A MudRunner Game Vorschau - Ein Paradies für Offroader

In vielerlei Hinsicht ist die MudRunner-Serie (zu der auch SnowRunner und das in dieser Vorschau fragliche Spiel gehören, Expeditions: A MudRunner Game ) eines der einzigartigsten Autospiele auf dem Markt. Denn während es bei der Prämisse darum geht, sich hinter das Steuer von oft großen und leistungsstarken Autos zu setzen, sind die Spiele in der Praxis Klettertiteln sehr ähnlich. Du musst dir Zeit nehmen, methodisch denken, die Umgebung studieren und sie auf die am wenigsten stressige und gefährliche Art und Weise durchqueren, um die anstehende Aufgabe zu erledigen.

Das mag einfach klingen, wenn du dich in einem Monster mit Allradantrieb und Diesel befindest, aber aufgrund der anspruchsvollen Physik-Engine im Herzen dieses Spiels und der hochdetaillierten Umgebungen und Levels ist es nie so einfach, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Ich wüsste das, da ich kürzlich die Gelegenheit hatte, Expeditions: A MudRunner Game in die Hand zu nehmen, wo ich einen beträchtlichen Teil der Little Colorado -Karte erkunden und sogar einen Vorgeschmack auf die komplexeren Karten von Arizona und den Karpaten bekommen konnte.

Wenn Sie jemals SnowRunner oder MudRunner gespielt haben, werden Sie sich in diesem Spiel sofort zu Hause fühlen. Sicher, die Idee ist ein wenig anders, aber die Kernprämisse, Wege durch herausforderndes Gelände zu bahnen und eine Vielzahl von Geräten zu verwenden, um ansonsten unmögliche Klippen und Spalten zu überwinden, ist immer noch da. Dies ist im Grunde ein Umwelt-Puzzlespiel, bei dem du dein Fahrzeug anpassen und die dir zur Verfügung stehende Technologie nutzen musst, um Flüsse zu durchqueren, Berge hinabzusteigen und zu erklimmen und sogar Sümpfen und schlammigen Gruben zu entkommen.

Mit Expeditions können Sie den Radantrieb Ihres Fahrzeugs einstellen, den Reifendruck ändern, schalten, Wassertiefensensoren aktivieren oder einen Anker setzen und Winden verwenden, um sicherzustellen, dass Sie sich nicht in gefährlich tiefes Wasser wagen oder sich sicher von einer Klippe abseilen können. Sie können sogar Drohnen oder Ferngläser verwenden, um voraus zu spähen und eine Route des geringsten Widerstands zu planen. Es mag nicht allzu herausfordernd erscheinen, aber die Physik-Engine, die Saber hier in Kraft gesetzt hat, bedeutet, dass jeder Stein dein Fahrzeug beeinflusst, jede Pfütze dich verlangsamt, und wenn du die Welt nicht sorgfältig und methodisch behandelst, wirst du dein Fahrzeug beschädigen oder vielleicht sogar ganz abschreiben. Da die Reparatur von Schäden, Treibstoff, Gadgets und anderen Ressourcen auch Geld kostet, geht es bei Expeditions darum, dein Ziel so schnell wie möglich und auf die effizienteste Art und Weise erfolgreich zu erreichen.

Also, welche Aufgaben werden vom Spieler in Expeditions erwartet, fragst du dich? Diese können aus den unterschiedlichsten Transportaktivitäten bestehen. Manchmal geht es darum, Ausrüstung von einem Ort zum anderen zu transportieren, alternativ kann es auch darum gehen, einen Ort auszukundschaften, oder sogar um viel wichtigere Aufgaben wie das Schleppen eines liegengebliebenen Lastwagens zurück zu einem Außenposten. Was auch immer die Aufgabe ist, du musst deine Fahrzeuge richtig ausstatten und oft sogar aufrüsten, damit sie in der Lage sind, die immer anspruchsvolleren Aufträge zu meistern. Schließlich wirst du auch in der Lage sein, neue Fahrzeuge zu kaufen und freizuschalten, Autos verschiedener Art, seien es riesige Pritschenwagen oder sogar Jeeps oder flotte Fließhecklimousinen. Jedes Fahrzeug passt in eine übergeordnete Kategorie, und wie Sie vielleicht schon erraten haben, dient eine Schräghecklimousine als Aufklärer.

Der Grund, warum du dich dafür entscheiden kannst, einen Spähertyp in die Wildnis mitzunehmen, ist, dass Expeditions einen Free-Roam-Modus unterstützt, in dem du nach Belieben frei erkunden, neue Ladenstandorte auf jeder Karte freischalten und sogar einige Geheimnisse auf dem Weg entdecken kannst, eine Aufgabe, die durch die Verwendung eines Metalldetektors erleichtert werden kann. Zum Beispiel. In diesem Modus liegt Ihnen die Welt wirklich zu Füßen. Wenn du all dies in Betracht ziehst und es mit Simulationselementen kombinierst, wie z.B. die Einstellung der richtigen Experten, um neue Fähigkeiten freizuschalten, die du in der Wildnis einsetzen kannst, und um dein Lager zu verbessern, alles in dem Bemühen, neue Erkundungsmöglichkeiten zu eröffnen, hat Expeditions ziemlich viel Tiefe.

Aber all diese zusätzlichen Doodads und Thingymajigs sind nur zusätzliche Boni. Das Fleisch auf den Knochen dieses Spiels dreht sich um die Physik-Engine und das Umgebungsdesign, die den Spieler bei der Erkundung der Welt wirklich herausfordern. Während meiner Preview-Zeit hatte ich oft das Gefühl, dass dieses Spiel eine Art Tech-Demo ist, nur um zu zeigen, wie komplex Bewegung in Videospielen sein kann, wenn alles auf 11 gedreht ist. Es kann sich übertrieben anfühlen, es kann frustrierend sein, wenn die Reifen auf einem kleinen Ast stecken bleiben, aber jeder, der schon einmal mit einem Auto abseits der ausgetretenen Pfade gefahren ist, weiß, wie authentisch solche Situationen sein können, und dafür muss man loben, was Saber mit Expeditions geschaffen hat.

Wird Expeditions: A MudRunner Game allen Spielern endlose Stunden Unterhaltung bieten? Wahrscheinlich nicht. Man muss diese Art von Erfahrung wollen, um zu schätzen, was dieses Spiel ist, aber wenn diese Art von Gameplay dein Ding ist, nach dem zu urteilen, was ich bisher gespielt habe, und der Unterstützung, die MudRunner und SnowRunner im Laufe der Jahre erhalten haben, scheint Expeditions eine fantastische Ergänzung für den Bereich der Fahrzeugerkundungs-Videospiele zu sein.