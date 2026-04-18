Expedition 33 schreibt Gaming-Geschichte, indem es alle fünf Top-Auszeichnungen für Spiel des Jahres ergattert

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Die fünf größten und prestigeträchtigsten "Game of the Year "-Auszeichnungen gelten allgemein als das Ultimate Game of the Year der Golden Joystick Awards, The Game Awards, die DICE Awards, die Game Developers Choice Awards und die BAFTA Games Awards (wir gehen davon aus, dass die Auszeichnung von Gamereactor auf Platz sechs steht).

Nur einmal zuvor hat ein Spiel alle gewonnen, nämlich Baldur's Gate III, aber es war ein außergewöhnlich gutes Rollenspiel. Aber... Du hast natürlich schon aus unserer Überschrift erraten, was wir dir als Nächstes sagen werden, denn jetzt ist dieses unwahrscheinliche Kunststück wieder passiert.

Gestern fanden die BAFTA Games Awards statt – und der Gewinner war zufällig dasselbe Spiel, das zuvor die Golden Joystick Awards als Ultimate Game of the Year, The Game Awards, die DICE Awards und die Game Developers Choice Awards für das beste Spiel 2025 gewonnen hatte. Wir sprechen natürlich von dem außergewöhnlich gut gemachten, innovativen, atemberaubend schönen, zum Nachdenken anregenden und höchst unterhaltsamen Clair Obscur: Expedition 33 – der auch unseren (und im Grunde allen anderen) Game of the Year Award gewonnen hat.

Das bedeutet, dass zwei Spiele mit diesem Erfolg Geschichte geschrieben haben, beide stammen von kleineren Entwicklern und Publishern. In diesem Jahr ist ein gewisser Rockstar-Titel wahrscheinlich in einer sehr starken Position, um die meisten Auszeichnungen zu gewinnen, aber der Wettbewerb ist hart, und es bleibt abzuwarten, ob Grand Theft Auto VI letztlich den Erwartungen gerecht wird.