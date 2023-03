Exoprimal Betatest

HQ

Wenn Sie heute an Capcom denken, werden Sie wahrscheinlich an Street Fighter, Resident Evil und Monster Hunter denken. Während das Unternehmen diese drei Franchises auf ein ziemlich hohes Podest stellt, bedeutet dies nicht, dass es nicht den Raum für einige neue Konzepte gibt.

Betreten Sie Exoprimal, das Spieler-gegen-Spieler-gegen-Umwelt-Spiel, in dem Sie und ein Team anderer Spieler gegen einen feindlichen Trupp und eine ganze Menge Dinosaurier antreten, während Sie kämpfen, um Herausforderungen einer bösen KI zu meistern. Das Spiel soll im Juli erscheinen, aber wir haben es bereits geschafft, es für eine schnelle Vorschau auf den Dino Survival-Multiplayer-Modus in die Hände zu bekommen.

Auf Anhieb scheint das erste, was an Exoprimal klar zu sein scheint, dass es eine Menge Zeug gibt. Es gibt die Worldbuilding-Elemente des AI Leviathan, das Unternehmen, das es gemacht hat, und die Welt, die von Technologie abhängig ist, aber auch mit massiven Ausbrüchen von Dinosauriern zu tun hat, die nur von Exofightern besiegt werden können, die Exosuits steuern. Über den Hintergrund des Spiels hinaus haben Sie im Fleisch des Gameplays auch viel zu entdecken, einschließlich der Arten von Reptilienfeinden, denen Sie gegenüberstehen, der vielen Ziele, die Sie erfüllen müssen, und 10 verschiedenen Exosuits zur Auswahl, die jeweils in eine von drei Klassen passen und ihre eigenen Stärken und Schwächen haben.

Exoprimal in seinem Konzept klingt so, als hätte ein Vorgesetzter bei der Capcom-Vorstandssitzung einfach Ja zu jeder Idee gesagt, die ihnen in den Weg geworfen wurde, aber trotz der schieren Menge an Zeug hier schafft es nicht, zu überwältigen. Es gibt viele verschiedene Systeme, die hier im Spiel sind, aber selbst als wir so viele Exosuits wie möglich ausprobierten, hatte jedes ziemlich einfache Fähigkeiten, um es sofort spielbar zu machen, und es fühlte sich an, als ob je mehr Stunden man investiert, desto besser würde man mit dem gewählten Exosuit werden.

Als ich Exoprimal betrat und in die ersten paar Spiele kam, war etwas, das zunächst ein Problem war, dass all diese auffälligen Effekte und coolen Dinos nur Capcom waren, das ein glänzendes Finish in einer sehr flachen Erfahrung malte. Während die erste Phase eines Spiels jedoch ein wenig reiben kann, wenn Sie Horden von Dinosauriern töten, gefolgt von gelegentlichen großen Eidechsen, sind die letzten Aspekte von Dino Survival die Dinge, bei denen es wirklich darauf ankommt, und Sie werden gegen das eigentliche gegnerische Team antreten, während Sie sich immer noch mit der Reptilienbedrohung auseinandersetzen, gegen die Sie zuvor gekämpft haben.

Vom Aufladen eines großen Hammers bis hin zum Begleiten einer Nutzlast gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie der letzte Akt von Exoprimal zu Ende gehen kann, aber er endet immer damit, dass zwei Teams sich gegenseitig in Stücke schießen und aufschneiden. Während diese letzten Abschnitte der Action abwechslungsreich sind und Spaß machen, kann es dazu führen, dass sich die frühen Phasen des Spiels etwas langweilig und repetitiv anfühlen, zumal es sich anfühlt, als würde man nur versuchen, einen Teil eines Spiels zu machen, um zum anderen zu gelangen. Ohne dass das gegnerische Team direkt an diesem ersten Abschnitt beteiligt ist, fühlt es sich manchmal wieder fast wie Polsterung an.

Es gibt Möglichkeiten, wie deine Feinde versuchen können, deinen Fortschritt zu behindern, wenn du die Dinosaurier in einem bestimmten Gebiet ausmerzierst, aber dies geschieht durch äußere Eingriffe wie das Polieren der Dinos, denen du dich stellen musst, oder das Verlangsamen deines Fortschritts. Die erste Phase schneller zu schlagen als der Gegner, bietet dir einen Vorsprung im letzten Ansturm, aber auch hier fühlt es sich an, als ob es ein bisschen mehr geben könnte, um dir das Gefühl zu geben, dass du nicht nur Zeit aufpolsterst, um zum Ende eines Spiels zu gelangen. Es gibt genug Dinosaurier-Vielfalt, und die Designs sind sicherlich visuell beeindruckend, aber sie sind keine so große Gefahr.

Exoprimal scheint sich stark auf einen "coolen" Faktor zu stützen. Du steuerst einen Mech-Anzug und bekämpfst Dinosaurier mit ein paar süßen Waffen und Schwertern. Sie können später im Spiel sogar Dinosaurier steuern, was sich als unglaublich lustige Erfahrung erweist, fast ähnlich wie Valves gescheiterter Shooter Evolve, wenn Sie durch ein meist hilfloses gegnerisches Team stapfen. Mit nur einem dieser Dinosaurier-Buffs, die gleichzeitig abgeholt werden müssen, können wir uns vorstellen, dass die Leute für ein paar Minuten darum kämpfen werden, wer ein T-Rex sein darf.

Der Betatest von Exoprimal gibt uns keineswegs einen vollständigen Einblick in das Spiel. Es gibt viele andere Modi zum Spielen und zusätzliche Optionen, um das Gameplay zu verbessern, die in der endgültigen Juli-Version erscheinen. Aber als erster Eindruck scheint Exoprimal im Moment viel los zu sein. Es ist eine Schande, dass sich in seinem Flaggschiff-Modus, Dino Survival, die Hälfte eines Spiels wie ein Füllstoff anfühlen kann, aber bisher hat mich das rasante Gameplay und die Würze des Lebens, die diese Vielfalt mit sich bringt, immer noch fasziniert, wie dieses Spiel in ein paar Monaten aussehen wird.