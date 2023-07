Exoprimal bekommt Besuch vom Monsterjäger

HQ

Heute früh hatte Capcom eine ziemlich kurze Exoprimal Showcase, die alles enthüllte, was wir vor der Veröffentlichung am Freitag wissen sollten. Dazu gehört auch eine Roadmap für die kommenden Dinge, und es scheint, als ob Capcom wirklich an dieses neue Franchise glaubt, da sie bereits vier Staffeln geplant zu haben scheinen.

Während die erste ziemlich einfach zu sein scheint und am 28. Juli beginnt, wird sie in Staffel 2, die im Oktober beginnt, spannender. Hier werden wir mit einer Street Fighter 6-Kollaboration verwöhnt (einschließlich Mecha-Guile und Mecha-Ryu), aber das ist noch nicht alles, worauf wir uns freuen können.

Wenn Staffel 3 im Januar 2024 beginnt, findet die Monster Hunter-Serie auch ihren Weg in Exoprimal, was ehrlich gesagt gut zu passen scheint.

Schauen Sie sich die vollständige Roadmap unten an, da Sie sehen können, dass Capcom auch nach der dritten Staffel etwas geplant hat, sodass es den Spielern nicht an Aktivitäten mangeln wird. Denken Sie auch daran, dass Exoprimal ab dem ersten Tag in Game Pass enthalten ist, sodass das Ausprobieren von Capcoms neuem Dinosaurier-Abenteuer sowohl billig als auch einfach ist.