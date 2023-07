HQ

Exoprimal, Capcoms Vorstoß in die Welt des PvPvE, stützt sich auf das, was ich gerne als Pacific Rim-Effekt bezeichne. Der Film aus dem Jahr 2013 über riesige Roboter, die gegen Godzilla-ähnliche Monster kämpfen, würde uns nie in eine existenzielle Krise schicken, aber er würde eine absolut verrückte Action bieten, bei der man sich fühlt, als wäre man wieder in seinem Kinderzimmer, wo man Plastikfiguren zusammenmischt.

Als ich Exoprimal zum ersten Mal betrat, war das wirklich alles, was ich erwartet hatte. Es hat einige süße Mechs, eine interessante Prämisse und das Versprechen von aufregender Action. Wie wir in dieser Rezension sehen werden, trifft Exoprimal in mehr als nur ein paar Punkten ins Schwarze, aber es gibt auch einige Probleme, die in seinem Kern verwurzelt sind und während meiner Spielsitzungen mit ihm bestehen geblieben sind.

Zunächst jedoch eine kurze Anmerkung, bevor wir beginnen. Die Server von Exoprimal wurden offiziell am 14. Juli gestartet. Das war der Zeitpunkt, an dem jeder Zugriff bekam, auch wir, und obwohl ich so viel Zeit wie möglich mit dem Spiel verbracht und es zuvor in Vorschauversionen gespielt habe, bin ich noch nicht auf alles gestoßen, was es zu bieten hat. Betrachten Sie dies als eine vorläufige Überprüfung, wenn Sie so wollen, eine, die rechtzeitig aktualisiert werden soll, falls sich meine Meinung über das Spiel ändert. Bei der Zeit, die ich bisher verbracht habe, bezweifle ich jedoch, dass ich eine plötzliche Erleuchtung über dieses Spiel haben werde.

Oberflächlich betrachtet ist die Prämisse von Exoprimal einfach. Du bist ein Exofighter, ein Pilot eines der zehn Exosuits des Spiels, und du hast die Aufgabe, Dinosaurier für die wissenschaftliche Forschung einer KI namens Leviathan zu töten. Du bist jedoch kein freiwilliger Teilnehmer an Leviathans Kriegsspielen und wurdest zusammen mit Tausenden anderer Exofighter aus anderen Dimensionen dorthin geschleppt. Dies ist nur die Spitze des überraschend tiefen Eisbergs, der die Geschichte von Exoprimal ist. Es ist ziemlich verrückt in seinem Aufbau, aber das können wir angesichts der Prämisse verzeihen. Mit einer überlebensgroßen Besetzung von Charakteren und einer Handlung, die sich direkt aus einem B-List-Actionfilm herausgerissen anfühlt (auf die bestmögliche Art und Weise), war ich süchtig danach, zu sehen, was als nächstes mit unserer bunt zusammengewürfelten Crew passieren würde, um die Geheimnisse hinter der Insel Bikitoa, den Dinosauriern und dem Leviathan zu entdecken.

Um deine Zwischensequenzen zu verdienen und die Geschichte voranzutreiben, musst du in Dino Survial eintauchen, was praktisch das Einzige ist, was du in Exoprimal tun kannst. Das läuft darauf hinaus, dass du und vier andere Teamkollegen Horden von Dinosauriern abschießen, kombiniert mit gelegentlichen großen Bossen, bevor ihr in einem chaotischen Endspurt gegen das gegnerische Team antretet (oder auch nicht, wenn ihr die reine PvE-Option wählt), um das Kriegsspiel zu gewinnen. Wie ich bereits sagte, sind die Mechs, aus denen du wählst, ein visueller Leckerbissen, und jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und Spielstile. Deadeye zum Beispiel ist ein typischer Soldaten-Mech mit seinem Sturmgewehr und Granatwerfer, während Barrage mit seinem Sprengstoff großen AoE-Schaden verursacht. Auch in den drei Brackets für die Mechs (Damage, Tank und Support) findet man eine große Vielfalt an Spielstilen. Manche gehen gerne ganz nah dran, während andere für immer am Himmel schweben können.

Lustige und auffällige Effekte folgen allem, was du in Exoprimal tust, und sie sehen alle im Spiel großartig aus. Von den einfachen Dinosauriern, die eingeführt wurden, bis hin zu den tödlicheren Neosauriern, die Sie später finden werden, sind die Gegnerdesigns fast so herausragend wie die Mechs selbst, und auch wenn sich die Karten aus der Gameplay-Perspektive oft so anfühlen, als würden Sie nur die gleichen Korridore entlanglaufen, haben sie alle ihre eigene immersive und beeindruckende Grafik.

Wo fällt dann alles auseinander? Nun, leider, zumindest für mich, wird der Kern-Gameplay-Loop von Exoprimal einfach nicht dem gerecht, wie aufregend seine Prämisse es erscheinen lässt. Es gibt ein paar Vorbehalte. Der letzte Abschnitt des Gameplays, in dem Ihr Team gegen ein anderes antritt, kann auf chaotische Weise Spaß machen, und der Kampf gegen Bosse später im Spiel macht auch Spaß. Aber wenn es darum geht, womit du die meiste Zeit verbringen wirst, nämlich Horden über Horden von Dinosauriern zu schießen, kann sich Exoprimal langweilig anfühlen. Am Ende sitzt du oft einfach nur da, schlägst mit deiner Waffe oder deinem Schwert los und beobachtest, wie Zahlen über den Schwaden von Greifvögeln, die auf dich zurennen, in die Luft fliegen. Kugeln fühlen sich an wie Papier und nichts hat wirklich nennenswerte Auswirkungen. Im Gegensatz zu anderen Horden-Shootern, die es schaffen, den Kampf gegen Hunderte von Feinden bedrohlich und aufregend wirken zu lassen, fühlt sich das PvE von Exoprimal oft wie Fleißarbeit an, bei der man es nur tun muss, um zu einem der interessanteren Teile zu gelangen.

Die Matches fühlen sich auch unglaublich ähnlich an. Du rennst von einem Ort zum anderen, tötest eine bestimmte Anzahl von Dinosauriern, spülst dich dann und wiederholst das etwa fünfmal, bevor du auf das endgültige Ziel zuschießt. Selbst dann kann das Endziel manchmal nur darin bestehen, mehr Dinosaurier zu töten. Wenn Dino-Überleben das Einzige ist, was zu tun ist, und der Weg, die Geschichte fortzusetzen, kann es unglaublich entmutigend werden, zu wissen, dass ich zu diesem oft leblosen Multiplayer-Erlebnis zurückkehren muss. Es gelingt ihm nicht, Sie so zu packen, wie es die Könige des Live-Service tun. Außerdem scheint es einige Balancing-Probleme im Spiel zu geben, denn sollte man irgendwann in Rückstand geraten, ist es unglaublich schwer, ein Comeback zu schaffen. Du wirst immer daran erinnert, dass du hinter das gegnerische Team zurückfällst, aber selten gibt dir das Spiel eine Chance, verlorene Zeit aufzuholen oder einen Vorteil zurückzuholen. Selbst wenn dir ein vermeintlicher Vorteil in Form eines Dominators in den Weg fällt, der dich in einen massiven Dinosaurier verwandelt, wird dasselbe Gerät dann an das gegnerische Team weitergegeben. Ich möchte die Spieler zwar nicht dafür bestrafen, dass sie in Führung liegen, aber auf der Verliererseite bedeutet dies, dass sich 20-minütige Matches so anfühlen, als wären sie bereits von den ersten paar Jahren an entschieden.

Capcom hat im Jahr 2023 bisher eine unglaubliche Erfolgsserie hingelegt, aber es scheint, dass dies der Punkt ist, an dem sie zu Ende geht. Exoprimal ist keineswegs ein schreckliches Spiel, aber es erreicht einfach nicht die Höhen, die man erwarten würde, wenn man von seiner Prämisse hört. Es ist eine gemischte Sache, aber wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Multiplayer-Erlebnis sind und dem Dino-Überlebensmodus standhalten können, ist es vielleicht das richtige Spiel für Sie.