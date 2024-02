Exographer, ein wissenschaftlich fundiertes Metroidvania mit Puzles

Wir sehen oft Science-Fiction-Titel in der Branche, daher hat eine solche Prämisse nicht so starke Auswirkungen, wie man vielleicht erwarten würde. Das wirklich Interessante an Exographer, dem kommenden Titel von SciFun Games, ist jedoch, dass er von echten Wissenschaftlern entwickelt wurde. Alle Systeme im Spiel basieren auf realer Wissenschaft oder sind, zumindest in der Theorie, plausibel.

Exographer ist ein Puzzle-Titel im Metroidvania-Stil mit einer weitläufigen Welt, deren Erzählung sich über 20 Ebenen mit Lernen durch Entdecken entfaltet, wie uns Regisseur Raphael Granier de Cassagnac erzählte. In jedem Level löst der Spieler (eine Art Weltraumforscher) Rätsel, indem er die Umgebung verwendet, die unter anderem auf Physik und Beobachtung basieren. Dazu müssen wir lernen, wie wir uns diesen seltsamen Rätseln nähern, die über sechs Biome verteilt sind, Objekte fotografieren und bis zu sechs verschiedene Werkzeuge verwenden. Darüber hinaus verfügt die Bühne über mehrere Ebenen, zwischen denen du dich bewegen kannst, um weitere Bereiche und Objekte zu erkunden.

In der Präsentation, an der wir teilnahmen, konnten wir einige der Werkzeuge sehen, die der Forscher verwenden wird, wie z.B. magnetische Stiefel oder ein Kraftfeld, das es ihm ermöglicht, durch Wände zu gehen (es scheint die Moleküldichte auf seinem Weg zu verzerren).

Obwohl diese Technologie heute offensichtlich nicht existiert (soweit wir wissen), ist Exographer ein Spiel, das die Vorteile der wissenschaftlichen Nomenklatur und der Begriffe nutzen möchte, um den Spielern die Wissenschaft näher zu bringen, mit einer Spielzeit von etwa 15 Stunden. Kurioserweise wurde der Soundtrack des Spiels von Yann Van Der Cruyssen komponiert, der auch die Musik für Stray und Cave Story geschrieben hat.

Im Moment haben wir kein anderes Veröffentlichungsfenster als 2024, aber Abylight wird den Titel sowohl für PC als auch für Konsolen veröffentlichen. Und um euch einen Vorgeschmack darauf zu geben, was Exographer zu bieten hat, schaut euch den Trailer und die Galerie unten an.