Ich war schon immer fasziniert von Metroidvanias. Ich schätze die Erkundung, die Entdeckung neuer Fähigkeiten und das Gefühl des Fortschritts, das diese Spiele vermitteln. Allerdings habe ich schon immer eine stärkere Affinität zu denen verspürt, die sich auf das Handeln konzentrieren. Das Adrenalin, sich herausfordernden Gegnern zu stellen und Hindernisse mit blitzschnellen Reflexen zu überwinden, hat mich schon immer mehr gereizt als das Lösen von übermäßig komplexen Rätseln.

Als ich also von Exographer hörte, einem Metroidvania, das sich auf Erkundung und Rätsel konzentriert, fühlte ich eine Mischung aus Aufregung und Zweifeln. Die Idee, ein Spiel zu machen, das Wissenschaft mit Weltraumabenteuer verbindet, war verlockend, aber ich befürchtete, dass mich die Rätselmechanik frustrieren könnte. Trotzdem hat mich das Versprechen einer detailreichen außerirdischen Welt, die von einer wissenschaftlichen Erzählung untermauert wird, so fasziniert, dass ich mich auf dieses Abenteuer eingelassen habe.

Ich werde Sie nicht anlügen. Von Anfang an hat mich die Pixel-Art-Ästhetik von Exographer in ihren Bann gezogen. Jedes Level ist mit einem unglaublichen Detailgrad gestaltet, der zum Erkunden einlädt. Die Atmosphäre ist eindringlich und hat mich manchmal sehr an Scavengers Reign erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt – es ist eine Miniserie über Überlebende eines interstellaren Frachtschiffs, die auf einem fremden Planeten gestrandet sind, der mit allen möglichen extravaganten (auf die beste Art und Weise) Flora und Fauna gefüllt ist, und sie müssen den Planeten erkunden usw.

Nun, in Exographer schlüpfst du in die Rolle von InI, einem Entdecker, der auf einem mysteriösen fremden Planeten gestrandet ist. Deine Mission ist es, die Geheimnisse der ausgestorbenen natitanischen Zivilisation aufzudecken und dich dabei einer Reihe von Herausforderungen und Rätseln zu stellen. Mit Hilfe deiner Werkzeuge und Fähigkeiten, wie z.B. einer Kamera, die versteckte Partikel aufdeckt, musst du Hindernisse überwinden und Rätsel in einer weitläufigen Welt lösen, die über 20 Levels und sechs verschiedene Biome umfasst, von denen einige so extravagante Farben wie Scavengers Reign haben (wieder auf die beste Art und Weise).

Darüber hinaus verleiht die Tatsache, dass die Entwicklung des Spiels von echten Wissenschaftlern unterstützt wird, dem Erlebnis eine bemerkenswerte Authentizität. Die Rätsel sind nach wissenschaftlichen Prinzipien gestaltet, was mir das Gefühl gab, dass jede Herausforderung nicht nur ein Test für mein Können, sondern auch eine Gelegenheit war, etwas Neues zu lernen. Dieser Kontext verleiht dem Gameplay eine Ebene von Realismus und Zweckmäßigkeit, die vielen Puzzlespielen fehlt, da man Rätsel nur um der Sache willen löst und nicht, weil die Erzählung des Spiels es erfordert.

Das Spielerlebnis brachte jedoch auch Herausforderungen mit sich. Obwohl die Idee, Rätsel mit Hilfe von physikalischen Konzepten und Beobachtungen zu lösen, faszinierend ist, kam ich mehrmals nicht weiter. Einige Rätsel erfordern ein tieferes Verständnis der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Prinzipien, als ich erwartet hatte. Obwohl das Spiel interessante Werkzeuge bietet, wie z. B. magnetische Stiefel, die an The Expanse erinnern, und ein Kraftfeld, das die molekulare Dichte verzerrt, hat mich die Komplexität der Rätsel manchmal frustriert.

Die nicht-lineare Struktur des Spiels ist ein Pluspunkt, der es den Spielern ermöglicht, freier zu erkunden. Für mich bedeutete dies jedoch oft, dass ich, anstatt einem klaren Weg zu folgen, mich verloren fühlte und versuchte, herauszufinden, was ich als nächstes tun sollte. Die Kombination aus Rätseln, die Beobachtung erfordern, und der Notwendigkeit, auf bestimmte Weise mit der Umgebung zu interagieren, fühlte sich manchmal überwältigend an. Aber ich glaube, ein echter Puzzle-Enthusiast würde diese Funktionen zu schätzen wissen.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte ich nicht leugnen, dass das Spiel eine Anziehungskraft auf mich ausübte. Die Suche nach Geheimnissen und die Erkundung verschiedener Biome hielten mich bei der Stange. Die Welt von Exographer steckt voller Details und Überraschungen, die zu Neugier und Entdeckungen einladen. Wenn ich einen Aspekt des Spiels hervorheben müsste, wäre es seine Atmosphäre (die, wie gesagt, mich an Scavengers Reign erinnert) und die Verwendung von Wissenschaft als sinnvolles Element in den Rätseln. Es gibt eine großartige Kohärenz zwischen der Geschichte und der Gameplay-Dynamik; Dank der Wissenschaft ergibt alles innerhalb der Erzählung einen Sinn. Selbst wenn du stirbst, hast du die Möglichkeit, dich zurückzuteleportieren. Diese Fülle an Bedeutung ist definitiv eine der Stärken von Exographer.

Obwohl Exographer Herausforderungen mit sich bringt, die für diejenigen, die (wie ich) keine Rätselexperten sind oder nicht die Geduld dafür haben, frustrierend sein könnten, machen der Fokus auf Wissenschaft und die einzigartige Atmosphäre es zu einem fesselnden Erlebnis. Ich denke, es ist ein sehr zugängliches Spiel für jeden; Die wissenschaftlichen Elemente sind nicht übermäßig komplex, sie sind es, wie viele von uns ihnen in verschiedenen Filmen, Shows und fiktionalen Werken begegnet sind.

Letztendlich ist Exographer ein Titel, der ein faszinierendes Angebot für Liebhaber von Erkundung und Wissenschaft bietet, aber auch für ein allgemeines Publikum, das eine gute Zeit beim Herumspringen und Lösen wissenschaftlicher Rätsel haben möchte. Die Mischung aus Kunst, Musik und Erzählung schafft ein immersives Erlebnis, dem man zwar nicht entziehen kann, dem man aber nur schwer widerstehen kann. Es ist definitiv ein Spiel, das es wert ist, erkundet zu werden. Und es hat das Potenzial, diejenigen zu inspirieren, die bereit sind, die Herausforderung anzunehmen.