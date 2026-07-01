Exodus verzichtet auf einen normalen Charakterersteller, um Jun "ein etablierteres Aussehen" zu geben.

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Es sind ein paar Wochen vergangen, seit Archetype Entertainment uns einen ausführlichen Blick auf Exodus ' Gameplay gegeben hat, und obwohl wir bisher ziemlich beeindruckt sind von dem, was wie Mass Effect-ähnlich aussieht und uns vor BioWare endlich in sein Sci-Fi-Setting zurückversetzt, gibt es einige Fragen, die die Fans haben. Insbesondere durch das erweiterte Gameplay kamen viele Fragen zur Charaktererstellung und -anpassung auf.

In Exodus kannst du entweder als männliche oder weibliche Version des Hauptcharakters Jun spielen, ähnlich wie Mass Effects Commander Shepard. Im Gegensatz zu MIR wirst du deinen Jun aber nicht komplett anders aussehen lassen. Wie Archetype in einem kürzlichen Discord-Post erklärte, möchte das Studio den Spielern gegenüber "offen und transparent" sein, dass das Spiel keine traditionellen Werkzeuge zur Charakteranpassung bieten wird.

"Das war eine lange Reise, und unterwegs haben wir eine kreative Entscheidung getroffen, einen definierteren Charakter zu schaffen. Unser Anpassungsfunktionsset konzentriert sich auf kuratierte Optionen und nicht auf einen vollständigen Schieberegler-basierten Charakterersteller. Das bedeutet, dass Jun einen etablierteren Look haben wird, mit Optionen wie Frisuren, Gesichtsbehaarung, Haarfarbe, Augenfarbe, Make-up und Tattoos", heißt es in dem Beitrag.

Es gibt das Versprechen, dass die vorhandenen Anpassungsoptionen in den nächsten Monaten gezeigt werden, aber wir werden mit unserem Look für Jun nicht völlig ausflippen können. Angesichts der Menge an Performance Capture in Exodus ist das verständlich, und zumindest können wir trotzdem einige Aspekte des Charakters anpassen. Aber wenn dir der Blick von Jun in ihrem Gesicht gerade nicht gefällt, solltest du dich daran gewöhnen, bevor Exodus Anfang nächsten Jahres erscheint.