Exodus ' Veröffentlichungsfenster wird noch enger, da der narrative Regisseur sagt, dass er "ganz Anfang 2027" erscheint.

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Exodus war zeitweise für dieses Jahr geplant. Aber Archetype Entertainment brauchte etwas mehr Zeit zum Kochen und verschob das Veröffentlichungsdatum auf Anfang 2027. Wenn Sie dachten, das bedeutete irgendwann zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2027, sollten Sie es sich nochmal überlegen, denn Exodus ' Narrative Director Drew Karpyshin sagte uns, das Spiel "sehr früh 2027" zu erwarten.

Im Gespräch mit Gamereactor kürzlich bei Celsius 232 haben wir Karpyshin nach den Zeitdilatationsmechaniken des Spiels gefragt und ob wir ein Beispiel bekommen könnten, wie sie funktionieren. Karpyshin konnte keine weiteren Details nennen, aber er sagte, wir müssten nicht lange warten, um selbst zu sehen, wie der Mechanismus funktioniert.

"Die Leute werden es sehen. Wir kommen Anfang 2027 heraus", sagte er mit einem Lächeln. Für die Veröffentlichung des Spiels wurde kein Datum festgelegt, aber so eifrig wie Karpyshin schien, stellen wir uns vor, dass das Spiel sehr wohl vor dem Frühling erscheinen könnte. Normalerweise ist der Februar, in dem wir nach der Weihnachtszeit wieder AAA-Veröffentlichungen sehen, aber wer weiß, wie früh Karpyshin davon spricht? Gamescom ist wahrscheinlich unsere nächste große Chance, das herauszufinden, also bleibt dran.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Drew Karpyshin an: