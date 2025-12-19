Exodus Studio-Mitgründer tritt während der Führungsumwälzung bei Hasbro zurück

HQ

Es ist eine aufregende Zeit, Dungeons & Dragons-Fan zu sein. Baldur's Gate III hat der IP genug Vertrauen gegeben, um zu den Sternen zu reisen. Wir bekommen 2027 Warlock und ein nicht angekündigtes Projekt von Stig Asmussens Giant Skull, das in der Fantasiewelt spielt. Aber da ich von Wizards of the Coast und Hasbro komme, ist das eine ziemlich unabhängige IP in Exodus.

Was haben diese beiden miteinander zu tun, abgesehen davon, dass Wizards of the Coast bei der Veröffentlichung von Exodus hilft? Nun, in einer scheinbar zufälligen Führungsumwälzung von Bloomberg bekommt Wizards einen neuen Leiter von Digital Ventures, und ein Mitbegründer des Exodus Entwicklers Archetype Entertainment tritt zurück.

Blizzard-Veteran und Dreamhaven-Mitbegründer Paul Della Bitta übernimmt Digital Ventures bei Wizards of the Coast und arbeitet unter Präsident John Hight, der ebenfalls Blizzard-Veteran ist. Digital Ventures ist die Abteilung, die am engsten mit Videospielprodukten des Dungeons & Dragons-Herstellers verbunden ist.

James Ohlen, Mitbegründer von Archetype, tritt zurück, da man glaubt, dass seine Arbeit abgeschlossen wirkte, und übergibt seine Führungsrolle an den Rest des Teams. Ohlen verlagert seinen Fokus auch bei Wizards of the Coast auf andere Bühnen, vor allem auf die Tabletop-RPG-Produkte AKA D&D.